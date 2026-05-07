Örnek No:55*

T.C.

KONYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KARAHÜYÜK Mahalle/Köy, 23703 Ada, 5 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin detaylı bilgi ve özellikleri esatis.uyap.gov.tr adresindeki ilana ekli yayınlanan satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Adresi : Karahüyük Mahallesi Divanı Kebir Sokağın 100 Metre Güneybatısı Meram / KONYA

Yüzölçümü : 2.447 m2

İmar Durumu :Meram Belediyesi yazısı ekinde taşınmazın 1:1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam, Yençok:19 m, Taks:0.25, Kaks:1.00 ve Konut Sahasına isabet etmektedir.

Kıymeti : 12.250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:58

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 10:58

Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 10:58

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.