T.C. KÖRFEZ 2. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. KÖRFEZ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2024/84

KARAR NO:2025/142



Davacı Selma ÖZTÜRK ile davalı Fırat ÖZTÜRK arasında görülen boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM:

Davacının 4721 sayılı TMK madde 162, madde 163 uyarınca boşanma taleplerinin ayrı ayrı REDDİNE,46*******66 T.C. Kimlik numaralı, Ali kızı, 1993 doğumlu SELMA ÖZTÜRK ile30*******22 T.C. Kimlik numaralı, Süleyman oğlu, 1979 doğumlu FIRAT ÖZTÜRK'ün 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 166/1-2. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA, 40.000,00-TL manevi tazminatın kararın kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin REDDİNE, Peşin alınan harcın, karar ve ilam harcı sayılmasına, eksik kalan 435,50-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, Yargılama nedeni ile davacı tarafından yapılan toplam 997,80-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca hesaplanan 30.000,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,..., gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 (İki) Hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAFyasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, adresi tespit edilemeyen 30*******22 T.C. Kimlik numaralı davalı Fırat ÖZTÜRK'e işbu hüküm özeti, karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.