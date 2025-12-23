Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KÖRFEZ 2. AİLE MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 24.12.2025 - 00:00
        İLAN
        T.C. KÖRFEZ 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO :2024/84
        KARAR NO:2025/142


        Davacı Selma ÖZTÜRK ile davalı Fırat ÖZTÜRK arasında görülen boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
        HÜKÜM:
        Davacının 4721 sayılı TMK madde 162, madde 163 uyarınca boşanma taleplerinin ayrı ayrı REDDİNE,46*******66 T.C. Kimlik numaralı, Ali kızı, 1993 doğumlu SELMA ÖZTÜRK ile30*******22 T.C. Kimlik numaralı, Süleyman oğlu, 1979 doğumlu FIRAT ÖZTÜRK'ün 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 166/1-2. maddesi uyarınca evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA, 40.000,00-TL manevi tazminatın kararın kesinleşmesinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin istemin REDDİNE, Peşin alınan harcın, karar ve ilam harcı sayılmasına, eksik kalan 435,50-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, Yargılama nedeni ile davacı tarafından yapılan toplam 997,80-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T. uyarınca hesaplanan 30.000,00-TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,..., gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 (İki) Hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAFyasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, adresi tespit edilemeyen 30*******22 T.C. Kimlik numaralı davalı Fırat ÖZTÜRK'e işbu hüküm özeti, karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02367282