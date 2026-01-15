Örnek No:55*

T.C.

KORKUTELİ

İCRA DAİRESİ

2018/701 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/701 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kıymet taktirine konu Korkuteli İlçesi YEŞİLOBA Mahallesi 101 Ada 141 parsel nolu taşınmaz Tapu kayıtlarında Tarla vasfında kayıtlı olup halende aynı vasıfla kullanılmakta olduğu ve üzerinde hiçbir muhtesat ve ağacın olmadığı belirlenmekle, bu taşınmazın toplam yüzölçümünün 54298.43 m² olduğu ve Taşınmazın Kadastro parseli olup plansız alanda kaldığı belirlenmiştir.Dava konusu taşınmaz üzerinde yapılan incelemelerde; diğer komşularının tarımsal üretimde kullanıldığı, yer yer değişmekle beraber genellikle %1 ile 2 eğimli bir topoğrafya da, killi-tınlı ve orta taşlı toprak yapısına sahip olduğu gözlemlenmiştir.Taşınmazın üzerinde su kaynağı bulunması nedeni ile SULU şartlarda üretim yapılan TARLA niteliğinde tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir.Keşif tarihinde taşınmazın üzerinde bina ve örtüaltı üretimde kullanılan sera bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca taşınmaz üzerinde orman emvali veya mera karakterinde bitki örtüsüne rastlanmamıştır. Borçluya ait 594/2164 hissesi satışa konu olacaktır.

Adresi : Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Yeşiloba Köyü, 101 Ada, 141 Parsel Korkuteli / ANTALYA

Yüzölçümü : 54.298,43 m2

İmar Durumu : Taşınmazın Kadastro parseli olup plansız alanda kaldığı belirlenmiştir.

Kıymeti : 6.636.661,23 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/02/2026 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 14:00

14/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.