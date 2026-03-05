T.C.

KOVANCILAR

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/358

04/03/2026



İ L A N



Mirasçı 22522765540 TC kimlik nolu Mehmet Çimen için tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup mirasçıya duruşmanın bırakıldığı 07/09/2026 günü saat 09:00'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur.