        Haberler Resmi İlanlar

        T.C KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.03.2026 - 00:00
        T.C.
        KOVANCILAR
        SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2025/358

        04/03/2026


        İ L A N


        Mirasçı 22522765540 TC kimlik nolu Mehmet Çimen için tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup mirasçıya duruşmanın bırakıldığı 07/09/2026 günü saat 09:00'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02416358