T.C KOVANCILAR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 06.03.2026 - 00:00
Sayı :2025/358
04/03/2026
İ L A N
Mirasçı 22522765540 TC kimlik nolu Mehmet Çimen için tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup mirasçıya duruşmanın bırakıldığı 07/09/2026 günü saat 09:00'da mahkememizde bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam olunacağı ilan olunur.