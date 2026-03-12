Canlı
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KOZAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 13.03.2026 - 00:00
        İ L A N

        T.C. KOZAN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/4 Tereke

        Adana İli, İmamoğlu İlçesi, Çörten Mahallesi, cilt no:32, hane no:14'de nüfusa kayıtlı Musa ve Bedriye'den olma Kozan-08.03.1964 D.lu. 11950316028 TC. Kimlik numaralı BEKİR ÜNAL'ınmirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve TMK'nun 621. maddesi gereğince terekenin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 06.03.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02420679