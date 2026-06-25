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        T.C. KOZAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 23:50
        İLAN

        T.C. KOZAN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/25

        DAVALI : HACI BAYRAM ŞAHİN-20194064398 - TC Kimlik Numaralı


        Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkememizce dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları ve son duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        Durusma Günü: 17/09/2026 günü saat: 10:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde 6100 Say.Kan. 127Mad. Göre 2 hafta içinde davaya cevap verebilceğiniz, aksi takdirde cevap verme hakkı kalmayacağı ve belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceğinin ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada hüküm aşamasına geçileceği hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporları, son duruşma zaptının ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02497031