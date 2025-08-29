T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO:2023/211 Esas

KARAR NO:2025/530



-İ L A N-



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyada, kaçakçılık suçundan, sanık Matyakupoğlu 02.04.1972 doğumlu, Hamra Bazarbayev hakkında verilen beraat kararına ilişkin hüküm ve bu hükme karşı katılan vekili tarafından yapılan istinaf başvurusuna ilişkin talep dilekçesi sanığın bildirdiği adrese tebliğinin mümkün olmadığı, sistemde kayıtlı MERNİS adresinin bulunmadığı, tebligatın kendisine diğer yollarla tebliği mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29.maddesi uyarınca gerekçeli karara ve katılan vekilinin karara karşı istinaf talep dilekçesinin ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANEN TEBLİĞİNE karar verilmiştir,

KARAR ÖZETİ:

Kaçakçılık suçundan sanık hakkında beraat kararı verildiği.

Karara karşı katılan vekili tarafından, sanığa ceza verilmesi talebini içeren istinaf dilekçesi verildiği,

Gerekçeli karar ve katılan vekilinin istinaf talep dilekçe özetinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılmasına, tebliğ tarihinden itibaren sanık tarafından iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak, tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile, mahkememiz nezdinde istinaf yasa başvurusu yolu açık olduğuna, makul sürede katılan vekilinin istinaf talebine cevap dilekçesi verebileceğine, karar ayrıca sanık tarafından istinaf edilmemesi halinde, katılan vekilinin istinaf talebi üzerine dosyanın İstinaf dairesine gönderileceğini ilişkin işbu hüküm özeti İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.28.08.2025