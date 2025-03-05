T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/119 Esas

12.02.2025



Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; İSTANBUL ili, ZEYTİNBURNU ilçesi, MERKEZEFENDİ mah/köy, 6 Cilt, 81 Aile sıra no, 17 sırada nüfusa kayıtlı, HÜSEYİN FEHMİ ve EMİNE oğlu/kızı, 22/01/1969 doğumlu 5 seneyi aşkın bir süredir gaip olduğu iddiası ile, gaiplik kararı istenilen MURAT KIZILGÜL'ü gören bilen duyan varsa mahkemeye müracaat etmek üzere iş bu ilan tarihinden itibaren 2 ay içerisinde mahkememizin 2025/119 Esas sayılı dosyasına bildirilmesi, TM.K. nun 33. maddesi gereğince ilan olunur.