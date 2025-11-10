Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.11.2025 - 00:00

        İ L A N

        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2025/211 Esas

        02.09.2025

        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;17708324406 TC kimlik numaralı, İSTANBUL ili, ÜSKÜDAR ilçesi, BURHANİYE mah/köy, 12 Cilt, 163 Aile sıra no, 4 sırada nüfusa kayıtlı, BEKOS ve PERİHAN oğlu/kızı, 17/05/1967 dogumlu, Gaip olduğu iddiası ile, gaiplik kararı istenilen AHMET ANYİG'i gören bilen duyan varsa mahkemeye müracaat etmek üzere iş bu ilan tarihinden itibaren 2 ay içerisinde mahkememizin 2025/211 Esas sayılı dosyasına bildirilmesi, M.K. Nun 33.maddesi gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02290725