İ L A N

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/734 Esas

TALEP EDEN : Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı

MİRASÇI : HÜSEYİN ELHAN vs.

DAVA : Vasiyetname Açılması (Noter)



Talep eden Büyükçekmece 5. Noterliğinin 11/05/2023 Tarih ve 2023/268-15 Muh. sayılı yazısı ekinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık Muhabere Bürosu'na gönderilen müteveffa SULTAN BALKAYA'a ait 09/01/2019 Tarih ve 928 yevmiye numaralı vasiyetnamesinin gereği hususunda ihbarda bulunulmuştur.

Mahkememizce mirasçı Hüseyin Elhan'a vasiyetname ve tensip zaptı ekli duruşma gün ve saatini bildirir tebligatın davalıya tebliğ edilmesi için Düsseldorf Başkonsolosluğa'na müzekkere yazıldığı ve gelen müzekkere cevabında belirtilen adreste oturmadığının bildirildiği ve yapılan emniyet araştırmalarında da mirasçının adresinin tespit edilemediğinden 7201 sayılı kanunun 2829 maddeleri hükmüne binaen vasiyetnamenin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Müteveffa tarafından düzenlenen vasiyetname ile "ölümüm halinde bilcümle muris ve murisi evvellerimin vukuu vefatı nedeniyle diğer vereseler meyanında irsen ve teselsülen bana da intikal eden ve edecek olan ; 1- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Köyiçi mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-B-15-A-3 pafta no, 102 ada no, 9 parsel sayılarında kayıtlı arsa niteliğinde bulunan taşınmaz 2- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Sıramamuk mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-B-15-B-1 pafta mo, 104 ada no, 28 parsel sayılarında kayıtlı tarla niteliğinde bulunan taşınmaz 3- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Akbaba mevkiinde vaki ve kain tapunun K41-A-11-D-İ pafta no, 118 ada no, 43 parsel sayılarında kayıtlı tarla niteliğinde bulunan taşınmaz 4- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Akbaba mevkiinde vaki ve kain tapunun K41-A-11-D-1 pafta no, 118 ada no, 53 parsel sayılarında kayıtlı tarla niteliğinde bulunan taşınmaz 6- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Boztepe mevkiinde vaki ve kain tapunun K4A0-B-15-C-1 pafta no, 121 ada no, 257 parsel sayılarında kayıtlı tarla njteliğinde bulunan taşınmaz 6- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, BbAepe mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-B-15-C-1 pafta no, 121 ada no, 272 parsel sayılarında kayıtlı tarla niteliğinde bulunan taşınmaz 7- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Böztâpe mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-B-15-C-4 pafta no, 121 ada no, 294 parsel sayılarında kayıtlı tarla niteliğinde bulunan taşınmaz 8- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Kızılkol mevkiinde vaki ve kain tapunun K4A0-B-15-B-3 pafta no, 107 ada no, 66 parsel sayılarında kayıtlı tarla niteliğinde bulunan taşınmaz 9- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Kızılkol mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-B-15-B-3 pafta no, 10- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Bahçeler mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-B-15-B-4 pafta no, 112 ada no, 12 parsel sayılarında kayıtlı bağ niteliğinde bulunan taşınmaz 11- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Kızılko! mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-B-15-B-3 pafta no, 113 ada no, 9 parsel sayılarında kayıtlı tarla niteliğinde bulunan taşınmaz 12- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Killik mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-B-15-B-3 pafta no, 115 ada no, 2 parsel sayılarında kayıtlı tarla niteliğinde bulunan taşınmaz 13- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Kelhasanpıinarı mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-B-15-C-2 pafta no, 121 ada no, 97 parsel sayılarında kayıtlı tarla niteliğinde bulunan taşınmaz 14- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Kazancık mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-B-15-C-3 pafta no, 121 ada no, 187 parsel sayılarında kayıtlı tarla niteliğinde bulunan taşınmaz 15- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Boztepe mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-B-15-C-4 pafta no, 121 ada no, 300 parsel sayılarında kayıtlı tarla niteliğinde bulunan taşınmaz : 16- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Kazancık mevkiinde vaki ve kain tapunun K40 no, 121 ada no, 144 parsel sayılarında kayıtlı tarla niteliğinde bulunan taşınmaz 17- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Boztepe mevkiinde vaki ve kain tapunun KAD-AĞI no, 121 ada no, 309 parsel sayılarında kayıtlı tarla niteliğinde bulunan taşınmaz 18- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Şahna mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-$-15 124 ada no ,62 parsel sayılarında kayıtlı tarla niteliğinde bulunan taşınmaz 19- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Aktepe mevkiinde vaki ve kain tapunun KAR124 ada no, 70 parsel sayılarında kayıtlı tarla niteliğinde bulunan taşınmaz # 4 5-15-C-3 pafta 20- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Göller mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-B-15-B-4 pafta no, 133 ada no, 5 parsel sayılarında kayıtlı tarla niteliğinde bulunan taşınmaz 21- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Göller mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-B-15-B-4 pafta no, 133 ada no, 40 parsel sayılarında kayıtlı tarla niteliğinde bulunan taşınmaz 22- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Harmanlar mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-B-15-A-3 pafta no, 138 ada no, 2 parsel sayılarında kayıtlı harman yeri niteliğinde bulunan taşınmaz 23- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Aşağıpınar mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-B-15-A-3 pafta no, 141 ada no, 15 parsel sayılarında kayıtlı kavaklık niteliğinde bulunan taşınmaz 24- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Şahna mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-B-15-B-4 pafta no, 141 ada no, 23 parsel sayılarında kayıtlı tarla ve kavaklık niteliğinde bulunan taşınmaz 25- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Mağit mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-B-15-A-3 pafta no, 141 ada no, 25 parsel sayılarında kayıtlı tarla niteliğinde bulunan taşınmaz 26- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Şahna mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-B-15-8B-4 pafta no, 145 ada no, 26 parsel sayılarında kayıtlı tarla niteliğinde bulunan taşınmaz 27- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Şahna mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-B-15-B-4 pafta no,145 ada no, 32 parsel sayılarında kayıtlı tarla niteliğinde bulunan taşınmaz 28- Malatya ili, Arapgir ilçesi, Yazılı mahallesi, Bahçeler mevkiinde vaki ve kain tapunun K40-B-15-B-4 pafta no, 151 ada no, 8 parsel sayılarında taşınmazlardaki hak ve hisselerimin tamamını İsmail ile Neriman kızı 06.11.1988 Küçükçekmece doğumlu 15362602342 T.C. kimlik nolu ÖZGE BALKAYA'ya kalmasını son arzu ve isteğim olarak vasiyet ediyorum. Bu vasiyetnamemi hiçbir baskı ve etki altında kalmaksızın, tamamen kendi isteğim ve irademle ya ptığımı beyan ederim." şeklinde vasiyet edildiği görülmüş olup ;

Mirasçı Hüseyin Elhan'ın 10/11/2026 günü saat: 10:55'de vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkemesine bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınızve vasiyetnamenin açılıp okunmuş sayılmasına karar verileceği hususları duruşma günü ve vasiyetname tebliği yerine geçerli olmak üzere yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı İLAN olunur.