        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 10. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 27.02.2026 - 00:00

        Örnek No:54*

        T.C.
        KÜÇÜKÇEKMECE
        10. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU2026/1Ort. Gid. Satış


        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


        Ortaklığın satış yolu ile giderilmesinden dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 Ort. Gid. Satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        1.500.000,00 TL 1 Taşıt 28 AAY 045 Plakalı, 2019 Model, SKODA Marka, SUV Tipli , DGT879977 Motor No'lu , TMBJG6NUOL5020979 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Çekiş Tipi Önden çekiş , Motor Gücü 115 HP , Motor Hacmi 1598 cm3 , Rengi Mavi , Bilirkişi raporuna göre; davaya konu 28 AAY 045 plakalı ve TMBJG6NUOL5020979 şasi no'lu 2019 Model SKODA KAROQ STYLE 1.6 TDI SCR 115 PS DSG marka/model hususi araç. Aracın aküsü bitik olduğundan çalıştıralamamış ve km bilgisi alınamamıştır, lastiklerinin iyi olduğu, genel görünümü iyi olmakla birlikte, sağ arka kapı ve sağ arka çamurlukta hasar izleri görülmüştür. Atakent Mh.207.Çıkmaz Sk.No:11 513 ada, A82 Blok D:11 Küçükçekmece/İst. adresinde bulunmaktadır.

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:56
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:56
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 11:56
        ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2026 - 11:56

        25/02/2026

        (İİK m.114/4)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02410614