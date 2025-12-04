T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/317 Esas

Konu : ilanen tebligat

26.11.2025

İLANEN YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR



Tebliği Konusunun Özeti ;

Mahkememizin yukarıda esas sayılı yazılı dava dosyası Kiralanan Tahliyesi davası olup taraf bilgileri (ad, soyad, ikamet adresi, Tc.Kimlik numarası, davadaki sıfatı) aşağıda belirtilmiştir.

Davanın konusu İstanbul ili Başakşehir ilçesi Kayaşehir Mah. 1. Bölge C/7 blok kat:9 daire:37 adresindeki taşınmazın ihtiyaç nedeniyle tahliyesi istemidir.

İlanen tebligat yapılmasının sebebi iş bu davada taşınmazda kiracı olan Necdet Meşe'nin mirasçısı aşağıda bilgileri yazılı kişiye dava dilekçesinin, dahili dava dilekçesinin ve yenileme tensip tutanağının tebliğ olunamadığından ilanen tebliğ yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur .

İlgilinin Kimlik Bilgileri , Adresi;

SADETTİN MEŞE - 49639691838 - İstanbul ili Başakşehir ilçesi Kayaşehir Mah. 1. Bölge C/7 blok kat:9 daire:37

Duruşma Yeri Gün ve Saati ;

Küçükçekmece Adliyesi 12.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu, Duruşma günü 03/02/2026 tarih saat : 11:30

İLGİLİ KİŞİ : SADETTİN MEŞE - 49639691838 Kayaşehir Mah. 1. Bölge C/7 Blok Kat: 9 Daire: 37 Başakşehir / İSTANBUL

SİNOP ili, SARAYDÜZÜ ilçesi, ÇALPINAR mah/köy, 138 Cilt, 7 Aile sıra no, 76 sırada nüfusa kayıtlı, NECDET ve EMİNE oğlu/kızı, 15/03/1979 dogumlu,