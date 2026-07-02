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        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 23:50
        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO: 2025/3174 Esas


        Tebliği Konusunun Özeti;
        Mahkememizin yukarıda esas sayılı yazılı dava dosyasında davaya konu Kayaşehir Mah. 1. Bölge C/7 Blok Kat: 9 Daire:37 Başakşehir/İstanbul adresinde bulunan taşınmazın 05.08.2019 tarihinde aylık kira bedeli 1.350,00 TL olarak belirlenen ve05.08.2024 tarihi itibari ile güncel olarak 5.000,00TL olarak ödenmekte olan taşınmazın aylık kira bedelinin 05.08.2024 tarihinden itibaren emsal kiraların bedeli ile uyumlu olarak kabulü ile 35.000,00TL olarak kabul edilmesini ve ödenmesini talep ve dava etmiştir.
        İlanen tebligat yapılmasının sebebi iş bu davada dava dilekçesinin, tensip zaptının davalı Sadettin Meşe'ye tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğ yapılması zorunluluğu hasıl olmuştur .
        Davalının Kimlik Bilgileri , Adresleri;
        Sadettin MEŞE (49639691838) - Kayaşehir Mah.1. Bölge C/7 Blok Kat:9 Daire:37 Başakşehir/İSTANBUL
        Davacının Kimlik Bilgileri , Adresleri;
        Ercan OLGUN (21070975180) - Atakent Mah 235. Sok. Akasya 1 Evleri C3/21 Blok Daire .37 Kat.9Küçükçekmece/İstanbul
        Duruşma Yeri Gün ve Saati;
        Küçükçekmece Adliyesi 12.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu, Duruşma günü 19.11.2026 tarih saat: 09:50 duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren (7) gün sonra yapılmış sayılacağı kabul edilmek üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02502164