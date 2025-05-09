T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2021/546 Esas

KARAR NO : 2024/730



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10/12/2024 tarihli ilamı ile 142/2.h.2, 116/2 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. Ve 4 yıl 2 ay hasip (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Tahır ve Bagtıgul oğlu, 08/07/1994 doğumlu, , , ABBAS-ALI ABASOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf talep dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 08/05/2025