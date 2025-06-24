T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N



DOSYA NO : 2025/151 Esas

KARAR NO : 2025/178



Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/03/2025 tarihli ilamı ile 142/2.h.2, 116/1 maddesi gereğince (TCK 53/1-c), 4 YIL 2 AY HAPİS, ve 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Ahmed ve Fatma oğlu, 01/02/1998 doğumlu,MAHMUD ELAHMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar kendisen tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 23.06.2025