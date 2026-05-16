T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2025/122 Esas

KARAR NO : 2025/610



Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/11/2025 tarihli ilamı ile hakkında karar verilmiş olan sanık Shokhısta Boboyusupova'ya TCK 204/1 mad. Uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezasının sonuç itibariyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olup; Tüm aramalara rağmen sanık Shokhısta BOBOYUSUPOVA (Tukhsanboy ve Zıyoda kızı, 07/09/1992 ÖZBEKİSTAN doğumlu) bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNİN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 haftaiçinde Mahkememize verilmek veya gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla İSTİNAF kanun yoluna başvurabileceği, yasal süreler sonunda başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.13.05.2026