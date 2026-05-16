T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



DOSYA NO : 2023/145 Esas

KARAR NO : 2025/713



Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/12/2025 tarihli ilamı ile hakkında karar verilmiş olan sanık Bashar Ebısı'yeTCK 86/2 mad. Uyarınca 3.000 TL adli para cezası verilerek sonuç itibariyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kararı verilmiş olup karar; Tüm aramalara rağmen sanık Bashar EBISI (Hafez ve Aısheh. oğlu, 23/04/1995 Suriye doğumlu) bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE ve GENEL İNTERNET HABER SİTESİNİN BİRİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 haftaiçinde Mahkememize verilmek veya gönderilmek üzere bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak beyanının tutanağa geçirilerek hakime onaylatılması yoluyla İTİRAZ kanun yoluna başvurabileceği, yasal süreler sonunda başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.13.05.2026