T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN



DOSYA NO : 2025/298 Esas

KARAR NO : 2025/874



Hakaret, Tehdit, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/12/2025 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle, 125/1, 106/1-1.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mahmoud ve Sıham oğlu, 1995 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı RAMIZ MAABUGHABEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.08.2026