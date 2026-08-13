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        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 13 Ağustos 2026 - 23:50
        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

        İLAN


        DOSYA NO : 2025/298 Esas
        KARAR NO : 2025/874


        Hakaret, Tehdit, Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/12/2025 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle, 125/1, 106/1-1.cümle maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Mahmoud ve Sıham oğlu, 1995 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı RAMIZ MAABUGHABEN tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.08.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02529553