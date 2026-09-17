T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

22. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYANO:2023/591 Esas

KARAR NO:2026/450



-İ L A N-



Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan sanık Ashraf ve Hacer oğlu, 21/01/1969 Tabriz doğumlu, SHAHRAM SALARI hakkındaki mahkumiyete ilişkin gerekçeli kararın tebliği mümkün olmadığı, ilgili kolluktan geçerli adresinin tespitinin yapılamadığı bu nedenle, 7201sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi uyarınca hüküm özetinin ilgilinin bilgisine enemin şekilde ulaşabileceği bir gazetede İLANENTEBLİĞİNE karar verilmiştir,



KARAR ÖZETİ:



Katılanı Sami Elektronik San. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti olan Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma suçundan sanık SHAHRAM SALARI, Mahkememizin 11/06/2026 tarih 2023/591 esas, 2026/450 karar sayılı kararı ile;



1-Hizmet Nedeniyle Görevi Kötüye Kullanma suçundan sonuç olarak, 1 yıl 15 gün hapis ve 8.300 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK.nun 53/1-a-c-d-e maddelerindeki bazı hakları kullanmaktan yasaklanmasına hükmedildiği,

Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, son ilan tarihinden itibaren sanık tarafından iki hafta içinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine yapılacak, tutanağa geçirilecek, akabinde hakime tasdik ettirilecek bir beyan ile, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ilgili ceza dairesi nezdinde istinaf yasa başvurusu yolua çık olduğu İLAN OLUNUR. 14/09/2026