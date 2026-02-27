Canlı
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.02.2026 - 00:00
        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2023/674 Esas
        KARAR NO : 2025/600


        Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15/10/2025 tarihli ilamı ile 155/2 maddesi gereğince VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM.MEN(ÜSTSOY-DİĞER)(TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (53/1-a-c(altsoy hariç)-d-e), 1 YIL 3 AY HAPİS, 1 YIL 3 AY MÜKERRİRLERE ÖZGÜ DENETİMLİ SERBESTLİK (TCK 58/6), 7500 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Nurettin ve Hazal oğlu, 01/01/1972 doğumlu, Kars, Sarıkamış, Odalar mah/köy nüfusuna kayıtlı ERCAN GÖK tüm aramalara rağmen bulunamamış,mahkeme kararı tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 25.02.2026

