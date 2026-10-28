T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN



İ L A N

DOSYA NO : 2024/828 Esas

KARAR NO : 2026/300



Hırsızlık suçundan sanık Erdinç Pehlivan hakkında 5237 sayılı TCK'nın 141/1.maddesi uyarınca cezalandırılması istemi ile hakkında mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/04/2026 tarihli ilamı ile TCK 141/1.maddesindeki suçtan 5271 sayılı CMK' nın 223/2-e.maddesi uyarınca BERAATİNE dair karar verilmiş; müşteki Mohammed ve Yaqota oğlu, 01/01/1985 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı AHMED MOHAMMED AHMED ABDULLAH tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine yapılacak beyanla tutanağa geçirilmek ve hakime imzalattırılmak suretiyle, cezaevinde bulunanlar bakımından ise cezaevi idaresi aracılığıyla gönderecekleri dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, süresi içerisinde istinaf yoluna gidilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 22.10.2026