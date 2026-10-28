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        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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        Giriş: 28 Ekim 2026 - 23:45
        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 26. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2024/398 Esas
        KARAR NO : 2026/129


        Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık İBRAHİM HOMEDİ hakkında mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/02/2026 tarihli ilamı ile TCK. 204/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, CMK'nun 231/5 maddesi gereğince sanık hakkındaki verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş olup; Muhammed ve Huriye oğlu, 01/01/1996 doğumlu, mah/köy nüfusuna kayıtlı İBRAHİM HOMEDİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine yapılacak beyanla tutanağa geçirilmek ve hakime imzalattırılmak suretiyle, cezaevinde bulunanlar bakımından ise cezaevi idaresi aracılığıyla gönderecekleri dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, süresi içerisinde istinaf yoluna gidilmediği takdirde kararın kesinleşeceği İLAN OLUNUR. 22.10.2026

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02580313