        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 23.11.2025 - 00:00

        İLAN

        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. İCRA HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2025/516 Esas
        KARAR NO : 2025/571
        DAVACI BAKİ KARADUMAN


        Mahkememizin 2025/516 Esas 2025/571 Karar ve 17/11/2025 tarihli Ek Kararı ile;
        "Davacı tarafın istinaf yoluna başvuru talebinden vazgeçmiş sayılmasına,
        Dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, ek kararın davacı tarafa tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf yolu açık olmak üzere karar verildi." olarak davacı tarafından süresinde istinaf harç ve giderleri yatırılmadığından karar verilmiştir.
        Davacının gösterdiği adreste tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamadığından iş bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,
        27*******46 TC Kimlik numaralı Haney ve Mehmet Ali oğlu 02/05/1961 doğumlu Baki KARADUMAN'a gerekçeli kararın ve muhtıra yazısının tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.19.11.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02341480