T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/707 Esas

DAVALI : HARUN ALVER Zümrütevler Mah. Çiğdem Sk.No: 9İç Kapı No: 5 Maltepe/ İSTANBUL



Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız (HMK 122,127, 128), sunmak istediğiniz tüm delil ve belgelerin asıllarıyla birlikte dilekçeye eklenerek mahkememize sunulması veya başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bulunabilmesini sağlayıcı açıklamanın cevap dilekçesinde gösterilmesi gerektiği, hususu Dava Dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.