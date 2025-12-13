Habertürk
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.12.2025 - 00:00
        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

        İ L A N


        DOSYA NO : 2025/27 Esas
        KARAR NO : 2025/365


        Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/05/2025 tarihli ilamı ile 6 ay hapis ve 100,00 TL adli para cezası ile cezalandırılan Ahmet ve Güldane oğlu, 15/02/1984 doğumlu, Sinop, Ayancık, Hacılı mah/köy nüfusuna kayıtlı Hasan ÇETİNKAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
        1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,
        2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 02.12.2025

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02361005