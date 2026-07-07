T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

8. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İSTANBUL İLİ, KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ,KÜÇÜKÇEKMECE MAH,YENİMAHALLE MEVKİİ, 6675 PARSEL, 448,00 M2, 34/448 PAY/PAYDA OLAN,2. KAT 7 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM,

Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Taşınmazın3 oda 1 salon, mutfak, banyo, hol ve wc'den müteşekkil olduğu, saten boyalı olduğu,meskenin brüt 93,20 m2 olduğu, 99 depremi öncesine yapılmış eski 40 yıllık bina olduğu, 2. Sınıfmalzeme kalitesi ve işçilik ile yapıldığı,mimari projeye göre 2. Kat 7 bb nolu meskenin yerine 8 kapı numarası olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Söz konusu parsel 15/12/2006, 26/02/2018, 22/03/2021, 26/05/2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekliKüçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında Plan Notlarının 1.21 maddesindekihükümlere haiz, İkiz Nizam 5 kat (İ-5) Konut Alanında kalmaktadır.Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlakmüdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir. Denilmektedir.

Kıymeti : 2.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:Takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2026 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2026 - 10:36

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Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:36

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İSTANBUL İLİ, KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ,KÜÇÜKÇEKMECE MAH,YENİMAHALLE, 6675 PARSEL, 448,00 M2, 34/448 PAY/PAYDA OLAN,2. KAT 9 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Taşınmazın3 oda 1 salon, mutfak, banyo, hol ve wc'den müteşekkil olduğu, saten boyalı olduğu,meskenin brüt 97,50 m2 olduğu, 99 depremi öncesine yapılmış eski 40 yıllık bina olduğu, 2. Sınıfmalzeme kalitesi ve işçilik ile yapıldığı,mimari projeye göre 2. Kat 9 bb nolu meskenin yerine 6 kapı numarası olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Söz konusu parsel 15/12/2006, 26/02/2018, 22/03/2021, 26/05/2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekliKüçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında Plan Notlarının 1.21 maddesindekihükümlere haiz, İkiz Nizam 5 kat (İ-5) Konut Alanında kalmaktadır.Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlakmüdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir. Denilmektedir.

Kıymeti : 2.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/09/2026 - 10:23

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/10/2026 - 10:23

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İSTANBUL İLİ, KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ, KÜÇÜKÇEKMECE MAH. YENİMAHALLE MEVKİİ, 6675 PARSEL, 448,00 M2,PAY/PAYDA 34/448 OLAN,3. KAT12 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Taşınmazın3 oda 1 salon, mutfak, banyo, hol ve wc'den müteşekkil olduğu, saten boyalı olduğu,meskenin brüt 97,50 m2 olduğu, 99 depremi öncesine yapılmış eski 40 yıllık bina olduğu, 2. Sınıfmalzeme kalitesi ve işçilik ile yapıldığı,mimari projeye göre 3. Kat 12bb nolu meskenin yerine 9 kapı numarası olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Söz konusu parsel 15/12/2006, 26/02/2018, 22/03/2021, 26/05/2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekliKüçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında Plan Notlarının 1.21 maddesindekihükümlere haiz, İkiz Nizam 5 kat (İ-5) Konut Alanında kalmaktadır.Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlakmüdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir. Denilmektedir.

Kıymeti : 2.950.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/08/2026 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 10:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 10:14

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İSTANBUL İLİ, KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ,KÜÇÜKÇEKMECE MAH,YENİMAHALLE, 6675 PARSEL, 448,00 M2, 34/448 PAY/PAYDA OLAN,1. KAT 6 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM, 448,00 m2

Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Taşınmazın3 oda 1 salon, mutfak, banyo, hol ve wc'den müteşekkil olduğu, saten boyalı olduğu,meskenin brüt 97,50 m2 olduğu, 99 depremi öncesine yapılmış eski 40 yıllık bina olduğu, 2. Sınıfmalzeme kalitesi ve işçilik ile yapıldığı,mimari projeye göre 1. Kat 6bb nolu meskenin yerine 3 kapı numarası olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Söz konusu parsel 15/12/2006, 26/02/2018, 22/03/2021, 26/05/2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekliKüçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında Plan Notlarının 1.21 maddesindekihükümlere haiz, İkiz Nizam 5 kat (İ-5) Konut Alanında kalmaktadır.Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlakmüdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir. Denilmektedir.

Kıymeti : 2.900.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/08/2026 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:06

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İSTANBUL İLİ, KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ,KÜÇÜKÇEKMECE MAH,YENİMAHALLE, 6675 PARSEL, 448,00 M2, 34/448 PAY/PAYDA OLAN,2. KAT 8 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM,

Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Taşınmazın2 oda 1 salon, mutfak, banyo, hol ve wc'den müteşekkil olduğu, saten boyalı olduğu,meskenin brüt 88,50 m2 olduğu, 99 depremi öncesine yapılmış eski 40 yıllık bina olduğu, 2. Sınıfmalzeme kalitesi ve işçilik ile yapıldığı,mimari projeye göre 2. Kat 8bb nolu meskenin yerine 7 kapı numarası olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Söz konusu parsel 15/12/2006, 26/02/2018, 22/03/2021, 26/05/2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekliKüçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında Plan Notlarının 1.21 maddesindekihükümlere haiz, İkiz Nizam 5 kat (İ-5) Konut Alanında kalmaktadır.Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlakmüdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir. Denilmektedir.

Kıymeti : 2.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 13:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 13:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 13:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 13:47

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İSTANBUL İLİ, KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ,KÜÇÜKÇEKMECE MAH,YENİMAHALLE, 6675 PARSEL, 448,00 M2, 34/448 PAY/PAYDA OLAN,3. KAT 10 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Taşınmazın3 oda 1 salon, mutfak, banyo, hol ve wc'den müteşekkil olduğu, saten boyalı olduğu,meskenin brüt 93,20 m2 olduğu, 99 depremi öncesine yapılmış eski 40 yıllık bina olduğu, 2. Sınıfmalzeme kalitesi ve işçilik ile yapıldığı,mimari projeye göre 3. Kat 10 bb nolu meskenin yerine 11 kapı numarası olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Söz konusu parsel 15/12/2006, 26/02/2018, 22/03/2021, 26/05/2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekliKüçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında Plan Notlarının 1.21 maddesindekihükümlere haiz, İkiz Nizam 5 kat (İ-5) Konut Alanında kalmaktadır.Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlakmüdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir. Denilmektedir.

Kıymeti : 2.950.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:Takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:32 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:32

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:32

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İSTANBUL İLİ, KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ,KÜÇÜKÇEKMECE MAH. YENİMAHALLE MEVKİİ, 6675 PARSEL, 448,00 M2, ARSA PAY/PAYDA 34/448 OLAN, 3. KAT, 11 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Taşınmazın2 oda 1 salon, mutfak, banyo, hol ve wc'den müteşekkil olduğu, saten boyalı olduğu,meskenin brüt 88,50 m2 olduğu, 99 depremi öncesine yapılmış eski 40 yıllık bina olduğu, 2. Sınıfmalzeme kalitesi ve işçilik ile yapıldığı,mimari projeye göre 3. Kat 11 bb nolu meskenin yerine 10 kapı numarası olduğu tespit edilmiştir.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Söz konusu parsel 15/12/2006, 26/02/2018, 22/03/2021, 26/05/2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekliKüçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında Plan Notlarının 1.21 maddesindekihükümlere haiz, İkiz Nizam 5 kat (İ-5) Konut Alanında kalmaktadır.Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlakmüdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir. Denilmektedir.

Kıymeti : 2.650.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 10:19

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 10:19

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İSTANBUL İLİ, KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ,KÜÇÜKÇEKMECE MAH,YENİMAHALLE, 6675 PARSEL, 448,00 M2, 34/448 PAY/PAYDA OLAN,1. BODRUMKAT 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM,

Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Taşınmazın1 oda 1 salon, mutfak, banyo, hol ve wc'den müteşekkil olduğu, saten boyalı olduğu, salon tabanlarının marley,ara ıslak alanlarınınseramik,meskenin brüt 52,25 m2 olduğu, 99 depremi öncesine yapılmış eski 40 yıllık bina olduğu, 2. Sınıfmalzeme kalitesi ve işçilik ile yapıldığı, meskenin ana cadde üzerinde merkezi bir konumda olduğuanlaşılmıştır.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Söz konusu parsel 15/12/2006, 26/02/2018, 22/03/2021, 26/05/2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekliKüçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında Plan Notlarının 1.21 maddesindekihükümlere haiz, İkiz Nizam 5 kat (İ-5) Konut Alanında kalmaktadır.Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlakmüdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir. Denilmektedir.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/09/2026 - 10:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/09/2026 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:17

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: İSTANBUL İLİ, KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ,KÜÇÜKÇEKMECE MAH,YENİMAHALLE, 6675 PARSEL, 448,00 M2, 34/448 PAY/PAYDA OLAN,1 BODRUM. KAT 2 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Taşınmazın2 oda,1 salon, mutfak, banyo, hol ve wc'den müteşekkil olduğu, salon tabanlarının marley, ara ıslak alanlarının seramik,saten boyalı olduğu,meskenin brüt 108,60 m2 olduğu, 99 depremi öncesine yapılmış eski 40 yıllık bina olduğu, 2. Sınıfmalzeme kalitesi ve işçilik ile yapıldığı, meskenin ana cadde üzerinde merkezi bir konumda olduğuanlaşılmıştır.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Söz konusu parsel 15/12/2006, 26/02/2018, 22/03/2021, 26/05/2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekliKüçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında Plan Notlarının 1.21 maddesindekihükümlere haiz, İkiz Nizam 5 kat (İ-5) Konut Alanında kalmaktadır.Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlakmüdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir. Denilmektedir.

Kıymeti : 2.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2026 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2026 - 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 10:05

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İSTANBUL İLİ, KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ,KÜÇÜKÇEKMECE MAH,YENİMAHALLE, 6675 PARSEL, 448,00 M2, 34/448 PAY/PAYDA OLAN,1. KAT 5 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM

Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Taşınmazın2 oda,1 salon, mutfak, banyo, hol ve wc'den müteşekkil olduğu, salon tabanlarının marley, ara ıslak alanlarının seramik,saten boyalı olduğu,meskenin brüt 88,50 m2 olduğu, 99 depremi öncesine yapılmış eski 40 yıllık bina olduğu, 2. Sınıfmalzeme kalitesi ve işçilik ile yapıldığı, meskenin ana cadde üzerinde merkezi bir konumda olduğuanlaşılmıştır.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Söz konusu parsel 15/12/2006, 26/02/2018, 22/03/2021, 26/05/2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekliKüçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında Plan Notlarının 1.21 maddesindekihükümlere haiz, İkiz Nizam 5 kat (İ-5) Konut Alanında kalmaktadır.Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlakmüdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir. Denilmektedir.

Kıymeti : 2.650.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 13:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 13:41 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 13:41

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 13:41

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği : İSTANBUL İLİ, KÜÇÜKÇEKMECE İLÇESİ,KÜÇÜKÇEKMECE MAH,YENİMAHALLE, 6675 PARSEL, 448,00 M2, 78/448 PAY/PAYDA OLAN,ZEMİNKAT 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜKKAN,

Taşınmazın Hali Hazır Durumu : Taşınmazındükkan olduğu, 225 m2 olduğu, dükkanın elektrik ve suyu mevcut olduğu, dükkanın bulunduğu binanın99 depremi öncesine yapılmış eski 40 yıllık bina olduğu, 2. Sınıfmalzeme kalitesi ve işçilik ile yapıldığı, meskenin ana cadde üzerinde merkezi bir konumda olduğuanlaşılmıştır.

Taşınmazın Son İmar Durumu : Söz konusu parsel 15/12/2006, 26/02/2018, 22/03/2021, 26/05/2022 tasdik tarihli 1/1000 ölçekliKüçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında Plan Notlarının 1.21 maddesindekihükümlere haiz, İkiz Nizam 5 kat (İ-5) Konut Alanında kalmaktadır.Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlakmüdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir. Denilmektedir.

Kıymeti : 15.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler : Takyidattaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 10:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 10:38

06/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.