T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2023/25277 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/25277 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, HOŞDERE Mahalle/Köy, Dereköy Mevkii, 259 Ada, 1 Parsel, C3/2/ 9 B.B Nolu Bağımsız Bölüm İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, Dereköy Mevkii, 259 Ada, 1 parselde kayıtlı, DÖRT BLOK YÜZONBİR DAİRELİ KARGİR APARTMAN nitelikli, 11.348,37 m² alanlı, kat mülkiyetli Anagayrimenkulde, C3 Blok, 2. Kat, 186/22467 arsa paylı, 9 Numaralı MESKEN nitelikli bağımsız bölümün tam hisselidir. Bloklar, 1992 yılı yapımı olup yaklaşık olarak 31 yaşındadır. Konu taşınmaz, Net:119 m² (Brüt:135 m²) alanda, Salon, 3 oda, antre, mutfak, koridor, hol, 2 adet banyo, çamaşır yıkama odası ile balkon hacimlerinden ibarettir.

Adresi : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Yelken Sokak, Gül 09-04 C3 Blok, No:7, D:9 Başakşehir/ İSTANBUL

İmar Durumu : İnşaat tarzı 07/02/2003 tasdik tarihli ?Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planı" kapsamında Konut Alanı?nda kalmakta olup ; ?F? lejantlı alanda kalmakta olup; Ticaret+Büro+Konaklama Hizmetleri için E:0.50, Konut için E:1.20 olmak üzere plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir. Denilmektedir.

Kıymeti : 4.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu takyidatında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2024 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2024 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 10:50

12/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.