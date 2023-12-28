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        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

        İlandır
        Giriş: 31.12.2023 - 00:00
        T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

        2023/35475 TLMT.
        TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
        Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/35475 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

        Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
        1.100.000,00 1 Taşıt 06 CFD 166 plakalı araç, Yakıt Cinsi :Benzinli-Kullanım Amacı : HUSUSİ - Markası: NISSAN - Renk :Gri - Tipi : J11 - Modeli:2018 - Net Ağırlığı :1360 KG - Silindir Hacmi: 1197 - Vites Tipi : Otomatik - Koltuk Sayı : 5 -Motor Numarası: HRA2696323A -Şase Numarası : SJNFEAJ11U2399218 anahtarı yok.
        Artırma Bilgileri

        Artırma Bilgileri

        1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 12:10
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        Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 12:10
        2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 12:10
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        Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2024 - 12:10

        28/12/2023 (İİK m.114/4)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01961138
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