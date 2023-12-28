T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Giriş: 31.12.2023 - 00:00
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2023/35475 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/35475 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|1.100.000,00
|1
|Taşıt
|06 CFD 166 plakalı araç, Yakıt Cinsi :Benzinli-Kullanım Amacı : HUSUSİ - Markası: NISSAN - Renk :Gri - Tipi : J11 - Modeli:2018 - Net Ağırlığı :1360 KG - Silindir Hacmi: 1197 - Vites Tipi : Otomatik - Koltuk Sayı : 5 -Motor Numarası: HRA2696323A -Şase Numarası : SJNFEAJ11U2399218 anahtarı yok.
Artırma Bilgileri
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2024 - 12:10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2024 - 12:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2024 - 12:10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2024 - 12:10
28/12/2023 (İİK m.114/4)