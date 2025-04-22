T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

950.000,00.TL

1

Taşıt

34 DUM 314

ŞASE NOVF3LBYHZKMS044787

MOTOR NO Tespit Edilemedi

ARACIN TÜRÜ OTOMOBiL

MARKA PEUGEOT 308 STYLE TECH 1.5 BLUEHDI

MODELİ2021

RENK BEYAZ

YAKIT TİPİ DİZEL

MOTOR HACMİ 1499

VİTES TİPİA/T (OTOMATİK)

KİLOMETRE Tespit Edilemedi

ANAHTAR YOK

RUHSAT YOK

Dosyaya sunulan bilirkişi raporunda; Araç üzerinde yapılan genel incelemede, sağ sol yan camlarının sağlam, arka camın sağlam olduğu, sağ aynanın sağlam, sol dış aynanın sağlam olduğu, Sağ farının sağlam, sol farının sağlam olduğu, sağ arka stop lambasının sağlam, sol arka stop lambasının sağlam olduğu, jant ve lastiklerinin iyi olduğu görüldü. Aracın ön camının çatlak olduğu, sağ dış ayna kabının yerinde olmadığı, bazı parçaların onarılarak boyanmış olduğu aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu beyan edilmiştir.

Ayrıntılı bilgi esatis.uyap.gov.tr adresindeki satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.

Satışta % 1 KDV, Binde 5,69 Damga Vergisi uygulanacaktır.