T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Giriş: 23.04.2025 - 00:00
Örnek No:54*
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2025/3802 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3802 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|950.000,00.TL
|1
|Taşıt
|34 DUM 314
ŞASE NOVF3LBYHZKMS044787
MOTOR NO Tespit Edilemedi
ARACIN TÜRÜ OTOMOBiL
MARKA PEUGEOT 308 STYLE TECH 1.5 BLUEHDI
MODELİ2021
RENK BEYAZ
YAKIT TİPİ DİZEL
MOTOR HACMİ 1499
VİTES TİPİA/T (OTOMATİK)
KİLOMETRE Tespit Edilemedi
ANAHTAR YOK
RUHSAT YOK
Dosyaya sunulan bilirkişi raporunda; Araç üzerinde yapılan genel incelemede, sağ sol yan camlarının sağlam, arka camın sağlam olduğu, sağ aynanın sağlam, sol dış aynanın sağlam olduğu, Sağ farının sağlam, sol farının sağlam olduğu, sağ arka stop lambasının sağlam, sol arka stop lambasının sağlam olduğu, jant ve lastiklerinin iyi olduğu görüldü. Aracın ön camının çatlak olduğu, sağ dış ayna kabının yerinde olmadığı, bazı parçaların onarılarak boyanmış olduğu aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu beyan edilmiştir.
Ayrıntılı bilgi esatis.uyap.gov.tr adresindeki satış ilanı ve bilirkişi raporunda bulunmaktadır.
Satışta % 1 KDV, Binde 5,69 Damga Vergisi uygulanacaktır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/05/2025 - 11:56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/05/2025 - 11:56
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2025 - 11:56
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2025 - 11:56
21/04/2025
(İİK m.114/4)