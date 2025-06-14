Örnek No:54*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/4519 TLMT.



TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4519 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 3.000.000,00 1 Taşıt 34BSE122 Plakalı , 2022 Model , LEXUS Marka , 8ARZ300630 Motor No'lu , JTJBAMCA002185654 Şasi No'lu ...

KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE ; ARAÇ ÖZELLİKLERİ VE DURUMU : Keşif günü, Aracın anahtarının yediemin otoparkında mevcut olması sebebi ile kapıları ve motor kaputu açılarak gözle inceleme yapılmış motor ve şanzıman aksamının yerinde olduğu, aracın çalışır durumda ve yürür durumda olduğu tespit edilmiştir. Motor numarasının motor alt kısımda olmasından dolayı gözle tespit yapmak mümkün olmamıştır, Aracın Şasi numarasının kontrolü ön camda çakılı olan künyesinden tespit edilerek rapora yazılmıştır.

ARAÇ DIŞ ÖZELLİKLERİ: Araç üzerinde yapılan genel incelemede, sağ sol yan camlarının sağlam, arka camın sağlam olduğu, sağ aynanın sağlam, sol dış aynanın sağlam olduğu, Sağ farının sağlam, sol farının sağlam olduğu, sağ arka stop lambasının sağlam, sol arka stop lambasının sağlam olduğu, jant ve lastiklerinin iyi olduğu görüldü.

KİLOMETRESİ: Aracın bilgi ekranından 74.210 kilometrede olduğu tespit edilmiştir.

ARAÇ İÇİ ÖZELLİKLER: Genel olarak sağ ve sol ön koltuk döşemelerinin iyi olduğu, arka koltukların iyi olduğu, ön konsol iyi olduğu, iç plastik aksamlarının iyi olduğu, Teybinin yerinde olduğu, stepne lastiğinin görülemediği, araç çalıştırıldığında beyninde ve sensörlerinde sorun olmadığı tespit edilmiştir.

ARAÇ KUSUR VE EKSİKLERİ: Otopark yetkili tarafından verilen bilgiye göre aracın ruhsatının olmadığı, ön ve arka plakasının olduğu belirtilmiştir. Aracın ön camının çatlak olduğu, üzerinde değişen parça kontrolünün yapılamadığı, bazı parçaların onarılarak boyanmış olduğu aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiziklerinin, eziklerin olduğu, genel olarak aracın kondisyonunun ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu, aracın bu hali ile motorlu taşıt vasfı taşıdığı görüldü.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/08/2025 - 11:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/08/2025 - 11:39 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 11:39

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2025 - 11:39

13/06/2025 (İİK m.114/4)