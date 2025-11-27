T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9890 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, GÜLTEPE Mahalle/Köy, 318 Ada, 23 Parsel, 3. Kat 9 Nolu Bağımsız Bölüm Daire Nitelikli Nolu Bağımsız Bölüm Dosya kapsamında yer alan bilirkişi raporuna göre;

Tapunun İstanbul ili, Küçükçekmece İlçesi, Gültepe Mahallesi, Kanlıkuyu Mevki,318 ada,23 parselde kayıtlı taşınmazı olup, posta adresi: Küçükçekmece ilçesi, Gültepe Mahallesi, Sezgin Sokak, 7-9 dış kapı no.lu, 9 iç kapı no.lu adresinde yer almaktadır.

Mimari proje üzerinde ve yerinde yapılan incelemede; 318 ada, 23 no.lu parsel üzerine inşa edilen binanın yapı tarzı betonarme karkas, yapı nizamı bitişik nizam olup bodrum kat+ zemin kat +3 normal kattan ibarettir. Toplam 5 katlıdır.9 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Binanın dış cephesi sıvalı ve standart cephe boyalı olup çatısı mevcuttur. Bina giriş kapısına kaldırım seviyesinde, mermer kaplı sahanlıktan geçilerek ulaşılmaktadır. Bina giriş kapısı camlı ferforje kapıdır. Binanın giriş sahanlığı, kat sahanlıkları ve merdiven basamakları mermer kaplı, sahanlıkların duvarları ve tavanı sıvalı boyalıdır. Binada asansör yoktur. Kıymet takdiri istenen 3. katta konumlu, 9 no.lu bağımsız bölüm, daire mimari projeye göre;9 no.lu bağımsız bölüm daire, (süpürülebilir alan) net: 55,34 m2 alanda, salon, 2 oda, mutfak, banyo ve hol hacimlerinden ibarettir. Dairenin pencereleri pvc imalat ısıcamlı olup dış kapısı çelik kapıdır. Isıtma sistemi kombi-doğalgazdır. Elektrik ve sıhhi tesisatı bulunmaktadır. Binanın yaşı yaklaşık 17 yıl civarındadır. Binanın yapı sınıfı 2. sınıf inşaattır.

Kıymet takdirine konu taşınmazın çevresi konut yoğunlukludur. Taşınmaza çevresinde Bağlar Caddesi ve 1. Cengiz Topel Caddesi bulunmaktadır. Taşınmazın yakınında Mustafa Pars İlkokulu-Ortaokulu ve Küçükçekmece Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer almaktadır. Taşınmaz alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi: Gültepe Mahallesi, Sezgin Sokak, 7-9 Dış Kapı No.Lu, 9 İç Kapı No.Lu Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü: 55,34 m2

Arsa Payı: 20/160

İmar Durumu: Küçükçekmece ilçesi, Sefaköy Gültepe mah., 318 ada 23 sayılı parsel, 22.06.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında B-4 (bitişik nizam 4 kat) yapılaşma koşullarında Konut Alanı olarak planlanmış olup, Bakırköy-Beylikdüzü Raylı Sistem Hattı (Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-Tüyap) Projesine ilişkin 18.10.2016 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Sefaköy-Beylikdüzü (Tüyap) Raylı Sistem Hattına ilişkin 15.09.2023 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile söz konusu parsel üzerinde Raylı Sistem Alanı ve Demiryolu Koruma Kuşağı düzenlenmiştir.

Kıymeti : 3.100.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2026 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2026 - 11:22 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:22

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:22

25/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.