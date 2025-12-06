Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/4181 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4181 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-1 Mahalle/Köy, 1286 Ada, 16 Parsel, 68 Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-1 Mahallesi, 69.855,65 m2 yüzölçümlü, 1286 ada 16 parsel sayılı, kat mülkiyetli, 16 Blok Betonarme Apartman 2 Blok Ticaret Merkezi Binası Sosyal Tesis Ve Arsası nitelikli ana taşınmazda 14/26900 arsa paylı, E2 blok, 16 kat, 68 bağımsız bölüm numaralı MESKEN Nitelikli taşınmazdır. Satışa konu taşınmaz; Başak Mahallesi, Yeşilvadi Caddesi, Metrokent Sitesi, E2 blok No:30, D:68 Başakşehir/İSTANBUL adresinde yer almaktadır. Ana gayrimenkul, İstanbul İli Başakşehir İlçesi İkitelli1 Mahallesi 1286 Ada 16 parsel sayılı 69.855,65 m² yüzölçümlü arsa ve üzerinde betonarme karkas yapı tarzda, blok nizamda inşa edilmiş 16 adet konut bloğu, 2 adet ticaret bloğu ve 1 adet sosyal tesis bloğundan oluşmaktadır. Taşınmazın bulunduğu E2 Blok parselin kuzey cephesinde, kuzeyden güneye 2.sırada yer alan blok olup 3 bodrum, zemin, 22 normal katlıdır. Blok girişi zemin katseviyesinden batı cepheden verilmiştir. Blok içerisinde 4, 3, 2 ve 1.bodrum katlarda ortak alan,zemin ve normal katlarda 4'er adet daire bulunmaktadır. Toplam bağımsız bölüm sayısı 92'dir.Blok dış cephesi akrilik esaslı boya olup, giriş kapısı demir doğrama, kat holleri ve merdiven basamakları fayans kaplıdır. Blok içerisinde 3 adet asansör mevcuttur. Site bünyesinde; 7/24güvenlik hizmeti, açık ve kapalı otopark, kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna, süs havuzları ve peyzaj düzenlemesi mevcuttur. Taşınmaz projesine göre Antre, mutfak, salon, 3 oda, 2 banyo, giyinme, balkon hacimlerinden oluşan taşınmaz brüt 121 m2 kullanım alanına sahiptir. Mahalde yapılan incelemelerde taşınmazın konum ve kullanım alanı açısından projesi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın iç dekorasyon özellikleri; salon ve oda döşemeleri parke kaplı, diğer döşemeler seramik kaplıdır. Isşak hacim duvarları seramik kaplı, diğer iç duvarlar saten boyalıdır. Mutfakta ahşap dolaplar ve çimstone tezgahlar bulunmaktadır. İç kapılar ahşap panel, daire kapıları çelik kapıdır. Pencereler PVC ısı yalıtımlı çift camdır. Isıtma doğalgaz yakıtlı kombi kat kaloriferi ile sağlanmaktadır. Vitrifiye tamdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlübelediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut alanında yer almaktadır., 121 m2 yüzölçümü, 14/26900 arsa payı, Başak Mahallesi, Yeşilvadi caddesi, Metrokent Sitesi, E2 Blok No: 30, D:68 Başakşehir/ İSTANBUL adresli taşınmazdır. .

Adresi : Başak Mahallesi, Yeşilvadi caddesi, Metrokent Sitesi, E2 Blok No: 30, D:68 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 121 m2 ( taşınmaz net kullanım alanı)

Arsa Payı : 14/26900

İmar Durumu :Başakşehir Belediye Başkanlığının E-67507953 -115.02.01-242886 sayılı yazısında; “Sözkonusu parselin büyük kısmı bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli “18.04.2011 tasdik tarihli Başakşehir ilçesi, F21c12d4a-F21c12d4d pafta, 1286 Ada 14 Parsele Ait Uygulama İmar Planı Değişikliği" kapsamında Ticaret+Hizmet Alanında kalmakta olup, plan notunda "Ticaret+Hizmet Alanında E:3.00, H:Serbest olup; Emsal hesabı 16.06.2007 tasdik tarihli plana göre düzenlenenyapı ruhsatlarındaki alanları aşmamak koşulu ile 1286 ada 14 parselin alanı üzerinden yapılacaktır." denilmektedir. 1286 ada 16 parselin geri kalan kısmı ise 1/1000 ölçekli“15.11.2014 tasdik tarihli Otogar-Bağcılar-İkitelli-Olimpiyat Köyü-Başakşehir Konutları Metro Hattına Ait Uygulama İmar Planı Tadilatı" kapsamında Metro Güzergahı ve Metro İstasyon Alanları Koruma Sınırından ve Metro Yeraltı Hattı güzergahından etkilenmektedir. Ancak18.04.2011 t.t.'li İmar Planı Değişikliği plan notu madde 6'da; “Açıklanmayan hususlarda meriimar planları ile İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.”, 16.06.2007 t.t.'li Tadilat Uygulama İmar Planı plan notları madde 2'de; “…bu parseller için 04.07.2003 tasdik tarihli ve16.04.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama imar plan hükümleri geçerlidir.”denilmektedir. Mer'i 04.07.2003 t.t.'li Uygulama İmar Planı plan notları Özel Hükümler madde12.'de; “Askeriyenin görüşüne göre Max. H deniz kotuna göre çatı ve baca yükseklikleri de dahil 212.50 metreyi geçemez.” şeklinde belirtilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2020 tarih ve 70109 sayılı yazısı ile 20.02.2020 tarih ve31045 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8. maddesinde değişiklik yapılmış ve maddenin (b) bendine; “İmar planlarında bina yüksekliklerinin serbest olarak belirlenemeyeceği, sanayi alanları, ibadethane alanları ve tarımsal amaçlı silo yapıları hariç olmak üzere mer'i imar planlarında Yençok:Serbest olarak belirlenmiş yüksekliklerin; emsal değerde değişiklik yapılmaksızın çevredeki mevcut teşekküller ve siluet dikkate alınarak, imar planı değişiklikleri ve revizyonları yapılmak suretiyle…” hükmü eklendiği belirtilmiştir. Bilahare Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 28.04.2021 tarih ve 857759 sayılı “Yençok:Serbest” kararı bulunan imar planları konulu yazısında; “…yatay mimari yaklaşımıyla , çevre parseller veya yapı adalarındaki mevzuata uygun teşekküller ve siluet gibi hususlara göre değerlendirilerek ve bu esaslara göre idaresince gerekli görülmesi halinde plan notlarında belirlenen azami yükseklik değerinin altında yükseklik belirlenerek, plan değişikliğine gerek kalmadan çevresi ile uyumlu olacak biçimde yükseklik uygulaması gerçekleştirilmesi mümkündür.” şeklinde belirtilmektedir.” denilmektedir.

Kıymeti : 12.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındaki gibi olup Yönetim Planı , Yönetim Planı Değişikliği , 1 TL bedel karşılığında kira sözleşmesi vardır ( bedaş lehine 99 yıllığı 1TL bedelle) , aile konutu şerhi, muhtelif haciz ve ipotek şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/01/2026 - 10:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 10:23 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 10:23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:23

04/12/2025

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.