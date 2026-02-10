Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2025/505 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/505 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, FATİH Mahalle/Köy, 1414 Ada, 11 Parsel, 10.Normal Kat, ( 47 ) Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaza ait mimari proje üzerinde ve yerinde yapılan incelemede: ana binanın inşaat nizamı ayrık nizam, betonarme karkas tarzda,2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş durumda, iki yıllık ömre sahip, bodrum kat+ zemin kat+ 14 normal kattan ibarettir.Kat mülkiyetine esas onaylı projesine gören binada 77 adet bağımsız bölüm tescil edilmiştir. Bina dış cephesi ısı yalıtımlı, dış cephe boyalı, giriş kapısı zemin kat seviyesinde olup binanın arka cephesinde yer almakta, camlı çelik kapıdır. Bina giriş sahanlığı ve kat sahanlıkların yer döşemesi mermer kaplı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalı, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile asansör mevcuttur. Kıymet takdirine konu 10. normal katta konumlu, 47 no.lu bağımsız bölüm daire onanlı projede; net 66 m2, alanda salon, 2 oda, mutfak, banyo, hol ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Daire mesai saatlerinde görülememiş olup binada yer alan dairelerde salon ve odaların yer döşemesi laminant parke kaplamalı, duvarları ve tavanı sıvalı ve boyalı, mutfak zemin döşemesi seramik kaplı, duvarları sıvalı ve boyalı olup mutfaklarda sabit mutfak tezgah, eviye ve mutfak dolapları bulunmaktadır. Banyo- WC' lerde zemin döşemesi ve duvarları seramik kaplı, sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş durumda, pencere doğramaları PVC ve ısı camlı, çelik giriş kapıldır. Daire yerden ısıtmalı, ısıtma sistemi kombi- doğalgaz şeklinde, elektrik ve sıhhi tesisatı mevcuttur. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören konut ve ticaret alanında yer almaktadır

Adresi : Fatih Mahallesi, Prof. Dr. Aziz Sancar Caddesi No: 20 Meydan Residance Kat 10 Daire 47 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 66 m2

Arsa Payı : 32500000/2388777600

İmar Durumu: Var

Kıymeti : 7.120.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Diğer : Krokisinde (a) ile işaretli kısım üzeride Küçükçekmece Belediyesi lehine 1414 ada 11 parsel aleyhine 128.58 m2lik geçiş hakkı.

Diğer : Krokisinde (b) ile işaretli kısım üzeride Küçükçekmece Belediyesi lehine 1414 ada 11

parsel aleyhine 68.54m2lik geçiş hakkıTapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 14:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 14:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 14:58

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 14:58

31/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.