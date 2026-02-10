T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

895.000,00

1

Taşıt

34FAR606 Plakalı , 2022 Model , FORD Marka , NL21685 Motor No'lu , NM0YXXTTGYNL21685 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 34 FAR 606 plakalı aracın Ford marka Transit Custom FCC tipi 2022 model Beyaz renkli Kamyonet olduğu, aracın ?asi numarası NM0YXXTTGYNL21685 olduğu, yakıt cinsi Dizel olup, vites tipi Manuel olduğu tespit edilmiştir. Araç üzerinde yaptığım görsel incelemede, aracın nakil vasıtaları niteliğinde olduğu, aracın ruhsatının olmadığı, anahtarının olduğu, ancak aracın uzun süre çalıştırılmadan beklemesi sebebiyle, aracın çalışır durumda olmadığı görülmüş olup, bu nedenle aracın kilometresi okunamadı, motor/mekanik, elektrik/elektronik ve yürür aksamının da eksiklik tespit edilememiştir. Ayrıca aracın iç ön döşemelerinin iyi olduğu, araç kaportası üzerindeki renk değişimi aracın rengi beyaz olmasına rağmen mavi kaplama yapıldığı görülmüştür. Aracın Tramer sorgulamasında, SBM Sistemindeki KVKK kısıtlamalarından dolayı geçmiş hasar bilgileri ekte sunulamamaktadır. Ancak SBM kayıtlarında 4 adet çarpma şeklinde kazaya karıştığı 5664 gönderilen mesajdan anlaşılmıştır.