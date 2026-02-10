T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Örnek No:54*
2025/5200 TLMT.
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5200 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|895.000,00
|1
|Taşıt
|34FAR606 Plakalı , 2022 Model , FORD Marka , NL21685 Motor No'lu , NM0YXXTTGYNL21685 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 34 FAR 606 plakalı aracın Ford marka Transit Custom FCC tipi 2022 model Beyaz renkli Kamyonet olduğu, aracın ?asi numarası NM0YXXTTGYNL21685 olduğu, yakıt cinsi Dizel olup, vites tipi Manuel olduğu tespit edilmiştir. Araç üzerinde yaptığım görsel incelemede, aracın nakil vasıtaları niteliğinde olduğu, aracın ruhsatının olmadığı, anahtarının olduğu, ancak aracın uzun süre çalıştırılmadan beklemesi sebebiyle, aracın çalışır durumda olmadığı görülmüş olup, bu nedenle aracın kilometresi okunamadı, motor/mekanik, elektrik/elektronik ve yürür aksamının da eksiklik tespit edilememiştir. Ayrıca aracın iç ön döşemelerinin iyi olduğu, araç kaportası üzerindeki renk değişimi aracın rengi beyaz olmasına rağmen mavi kaplama yapıldığı görülmüştür. Aracın Tramer sorgulamasında, SBM Sistemindeki KVKK kısıtlamalarından dolayı geçmiş hasar bilgileri ekte sunulamamaktadır. Ancak SBM kayıtlarında 4 adet çarpma şeklinde kazaya karıştığı 5664 gönderilen mesajdan anlaşılmıştır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:41
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 10:41
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 10:41
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|895.000,00
|1
|Taşıt
|34FAR887 Plakalı , 2022 Model , FORD Marka , NL16622 Motor No'lu , NM0YXXTTGYNL16622 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 34 FAR 887 plakalı aracın Ford marka Transit Custom FCC tipi 2022 model Beyaz renkli Kamyonet olduğu, aracın şasi numarası NM0YXXTTGYNL21685 olduğu, yakıt cinsi Dizel olup, vites tipi Manuel olduğu tespit edilmiştir. Araç üzerinde görsel incelemede, aracın nakil vasıtaları niteliğinde olduğu, aracın ruhsatının olmadığı, anahtarının olduğu, ancak aracın uzun süre çalıştırılmadan beklemesi sebebiyle, aracın çalışır durumda olmadığı görülmüş olup, bu nedenle aracın kilometresi okunamadı, motor/mekanik, elektrik/elektronik ve yürür aksamının da eksiklik tespit edilememiştir. Ayrıca aracın iç ön döşemelerinin iyi olduğu, araç kaportası üzerindeki renk değişimi, aracın rengi beyaz olmasına rağmen mavi kaplama yapıldığı görülmüştür.Aracın Tramer sorgulamasında, SBM Sistemindeki KVKK kısıtlamalarından dolayı geçmiş hasar bilgileri ekte sunulamamaktadır. Ancak SBM kayıtlarında 2 adet çarpma şeklinde kazaya karıştığı 5664 gönderilen mesajdan anlaşılmıştır...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 12:08
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 12:08
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 12:08
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 12:08
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|997.000,00
|1
|Taşıt
|34GUY767 Plakalı , 2023 Model , FORD Marka , PL60161 Motor No'lu , NM0YXXTTGYPL60161 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Tespite konu 34 GUY 767 plakalı aracın Ford marka Transit Custom FCC tipi 2023 model Beyaz renkli Kamyonet olduğu, aracın Şasi numarası NM0YXXTTGYPL60161 olduğu, yakıt cinsi Dizel olup, vites tipi Manuel olduğu tespit edilmiştir. Araç üzerinde görsel incelemede, aracın nakil vasıtaları niteliğinde olduğu, aracın ruhsatının olmadığı, anahtarının olduğu, ancak aracın uzun süre çalıştırılmadan beklemesi sebebiyle, aracın çalışır durumda olmadığı görülmüş olup, bu nedenle aracın kilometresi okunamadı, motor/mekanik, elektrik/elektronik ve yürür aksamının da eksiklik tespitedilememiştir. Ayrıca aracın iç ön döşemelerinin iyi olduğu, araç kaportası üzerindeki renk değişimi, aracın rengi beyaz olduğundan dolayı mavi kaplama yapıldığı görülmüştür. Aracın Tramersorgulamasında, SBM Sistemindeki KVKK kısıtlamalarından dolayı geçmiş hasar bilgileri ekte sunulamamaktadır. Ancak SBM kayıtlarında 1 adet çarpma şeklinde kazaya karıştığı 5664 gönderilen mesajdan anlaşılmıştır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 13:57
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 13:57
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 13:57
09/02/2026
(İİK m.114/4)