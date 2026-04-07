Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/7443 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/7443 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, İKİTELLİ-2 Mahalle/Köy, KARTALTEPE Mevkii, 577 Ada, 7 Parsel, 165. blok zemin kat B giriş 4 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Dosyamıza ibraz edilen Mahkemece Yapılan bilirkişi raporuna göre kısmi bilgiler aşağıda gösterilmiştir.

TAŞINMAZA AİT BİLGİLER: Adres Bilgileri: Dava konusu taşınmaz, , İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, Mimar Kemalettin Caddesi, Çağdaş Piramit Sitesi No:10Bkapısayılı yerdedir.

Çevresel Bilgiler: Taşınmaz, her türlü Belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kolayca faydalanabilecek konumda; İstanbul?un, Başakşehir İlçesi?nin Başakşehir mahallesinde olup, konutve ticaret alanlarının bulunduğu lokasyonda yeralmaktadır. Taşınmaz, okul, camii, hastane, spor tesisi gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz Başakşehir Millet Bahçesi920metre, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine1200metrekuşuçusu mesafesindedir.

Taşınmaz Bilgileri: Dava konusu taşınmaz : İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, Mimar Kemalettin Caddesi, No:10B Çağdaş Piramit Sitesi adresinde mevcut tapunun 577 ada 7 parsel sayılı 31.121,14 m2 alanlı arsa üzerinde birden çok B.A.K. yapıların mevcut olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan konut 165. Blok zemin kat B Giriş 4 nolu konuttur. Konut : 3 oda , 1 salon mutfak , hol, banyo, ebeveyn banyosu ve balkon ' dan müteşekkil olup meskenin oda ve salon taban alanları laminant parke, ara ıslak (hol,antre ,mutfak banyo,wc ) gibi, yerlerin taban alanları seramik mesken saten boyalı , elektriği , suyu mevcut doğalgaz ısıtma sistemli , mutfak dolapları mobilya tezgahı granit duvarları renkli fayans , banyosu klozetli lavabolu , duşa kabinli , duvarları renkli fayans , iç doğramaları kanat ve kasaları Amerikan kapı , dış doğramaları pencere kanat ve kasaları çift cam pimapen, Mimari Projeye göre meskenin net ~ 106 m² olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Başakşehir Mahallesi, Mimar Kemalettin Caddesi, Çağdaş Piramit Sitesi No:10BKapıSayılı Yerde( 165.Blok Zemin Kat B Giriş4 Nolu Konuttur)Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 31.121,24 m2

Arsa Payı : 74/31121

İmar Durumu :Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, ?İkitelli-2 mevkii, 577 ada 7 parsel sayılı taşınmaza ait imar durumu bilgisi yetkili müdürlüğün veri tabanına işlemiş olduğu mer'i imar planına ait sayısal verilerden alınmış olup bugün itibariyle; 1/1000 ölçekli "03.06.2011 t.t.'li İkiltelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) Uygulama İmar Planı" kapsamında 775 sayılı yasa kapsamında Blok Yapı Düzeni uygulanacak Konut Alanlarında kalmakta olup, plan üzerinde belirlenmiş olan blok düzenlemesine göre uygulama yapılacaktır.

Kıymeti : 6.800.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/05/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 14:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 14:45

Bitiş Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 14:45

03/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.