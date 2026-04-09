T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ2024/12389 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/12389 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, HALKALI Mahalle/Köy, MENEKŞE Mevkii, 801 Ada, 6 Parsel, D BLOK KAT 9

Tapu Kaydı:

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Menekşe Mevkii, 801 Ada, 6 parselde kayıtlı, 7 BLOKTAN OLUŞAN BETONARME APARTMAN İŞYERİ VE ARSASI nitelikli, 58.855,58 m² alanlı, kat mülkiyetli Anagayrimenkulde, D Blok, 9. Kat, 450/261448 arsa paylı, 228 Numaralı KONUT nitelikli bağımsız bölümün tam hissesi: ENYÜKSEK KUMAŞCILIK TEKSTİL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞİRKETİ adına kayıtlıdır. TAKYİDAT BİLGİLERİ: Beyanlar Hanesi: Yönetim Planı:28.09.2012 tarihlidir.

İmar Durumu:

Konut alanında kalmaktadır. Plan notlarının 2.1. maddesinde "bu alanlarda planda tanımlanmış yapılaşma şartlarını geçmemek koşulu ile mimari avan proje doğrultusunda ikiz ayrık ve blok uygulamaları yapılabilir." Denilmektedir.

Plan Örneği (çap):

İstanbul Valiliği Kadastro Müdürlüğü?nün Plan örneği (Çap) belgesine göre yerine uygundur.

Taşınmazın Konumu:

Konu taşınmaz, İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Atakent Mahallesi, 241. Sokak, Dumankaya Konsept Sitesi, D Blok, No:5D, Villa No:228 adresindedir. Konu taşınmazın bulunduğu D Blok, bölgenin bilinen ve tercih edilen Dumankaya Konsept Sitesi içinde konumludur. Konu taşınmazın bulunduğu Dumankaya Konsept Sitesi, içinde açık yüzme havuzu, süs havuzu, spor salonları, sosyal tesis, donatı ve yürüyüş alanları ile yeşil alanların bulunduğu, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan Turgut Özal Bulvarına yakın, merkezi bir konumda olup, bölgenin bilinen ve tercih edilen, 7/24 güvenlikli Konut Sitesidir. Sitenin bulunduğu bölgenin altyapısı tamamlanmış olup, bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir.

Taşınmaz incelemesi:

Anataşınmaz ve üzerinde kaliteli malzeme ve işçilikle, betonarme karkas sistemle, Site planlı, Blok nizamlı inşa edilmiş olan 7 adet Bloktan ibaret Anataşınmazdır. 7 blokta toplamda, 833 adet konut ile 3 adet dükkân bulunmaktadır. Konu taşınmazın, kat, konum ve alan bilgileri, Küçükçekmece Belediyesi İmar Müdürlüğü arşivinde bulunan, 31.05.2012 tarih, 2012/12241 Sayılı kat irtifakına esas onaylı mimari projesinden incelenmiştir. Taşınmazın bulunduğu D Blok, 2 bodrum, zemin, 9 normal katlıdır. Bloğun, 2. Bodrum katında, otopark ile binaya ait ortak alanlar, 1. Bodrum katından, 9. Normal kata kadar binada toplamda 246 adet b. b. konut bulunmaktadır. Blok girişi, zemin katından verilmiştir. Bina dış cephesi, dış cephe kaplamalıdır. Binada, 2 adet asansör bulunmaktadır. Bina içinde, bina giriş sahanlığı, kat sahanlıkların zeminleri ile merdiven basamakları mermer kaplamalıdır. Merdiven korkulukları ve küpeştesi, alüminyum profillidir. D Blok-228 no’lu bağımsız bölüm konut, onaylı mimarisine göre, D blok binanın 9. Katında, Net:105 m² (Brüt:114 m²) alanda, salon, 3 oda, giriş holü, mutfak, depo, koridor, 2 banyo, balkon hacimlerinden ibarettir. Planlı Alanlar Tip imar yönetmeliğine göre, konu taşınmazın kullanım alanına dahil edilmeyen açık çıkma balkon hacmi, 25 m² alanlıdır. D Blok binanın kuzeydoğuya bakan cephesi, bina ön cephesi olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın arka cephesinden, Site içi rekreasyon alanlarına bakan şekilde, güneybatıya, binanın sol yan cephesinden, güneydoğuya cephelidir. Köşe konumludur. Taşınmazın dış kapı no’su:228’dir. İç mekânlarında, yaşam hacimlerinin zeminleri, lamine parke, ıslak hacimler, giriş holü ile koridor zeminleri, seramik döşemelidir. Yaşam hacimlerinde, duvarlar, tavanlar, saten boyalıdır. Mutfakta, mermerit malzemeden imal mutfak tezgâhı, mdf’li malzemeden imal mutfak dolapları ile fırın, davlumbaz gibi ankastre mutfak ekipmanları mevcuttur. Banyolarında, Hilton tipli dolaplı lavabo, klozet ile duş kabini bulunmaktadır. Isıtma sistemi, merkezi ısı pay ölçer sistemlidir. Konutun dış kapısı, çelik, iç kapıları, Amerikan tipli, pencere doğramaları, pvc profillidir. Konu taşınmaz, yerinde yapılan tespite göre, dosya borçlusu tarafından konut olarak kullanılmaktadır.

Adresi : Ataken Mah. 241. Sok. Dumankaya Konsept D Blok No:5D D228 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 105 m2

Arsa Payı : 450/261448

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 7.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 13:59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 13:59 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 13:59

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 13:59

08/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.