Örnek No:54*

T.C.

KÜÇÜKÇEKMECE

İCRA DAİRESİ

2026/16147 ESAS



TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/16147 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 2.500,00 1 Taşınır 1 Adet Ofis koltuk takımı Gri - kahve , 2 si tekli, 1 i üçlü 5.000,00 1 Taşınır 1 Adet Ofis Masa Takımı masa, çekmecelik, evrak dolabı, orta sehpa, mermer desenli, kahverengi 5.000,00 1

Adet Taşınır 1 Adet Televizyon Beko marka tahmini 106 Ekran 10.000,00 4

Adet Taşınır 4 Adet Rakı 70'lik yeni rakı 5.000,00 2

Adet Taşınır 2 Adet Sarı zeybek yaş üzüm 70 cl 6.000,00 4

Adet Taşınır 4 Adet Yeni Rakı ustaların karışımı 35 cl 18.000,00 12

Adet Taşınır 12 Adet Beylerbeyi mavi 35 cl 1.500,00 2

Adet Taşınır 2 Adet Beylerbeyi göbek rakı 35 cl 1.500,00 1 Taşınır 1 Adet Beylerbeyi göbek rakı 35 cl 10.000,00 4 Taşınır 4 Adet Smirnoff vodka 70 cl 6.000,00 2 Taşınır 2 Adet Smirnoff vodka 100 cl 12.500,00 5 Taşınır 5 Adet Bee feater Gin 70 cl 6.000,00 3 Taşınır 3 Adet Bee feater Gin 50 cl 5.000,00 2 Taşınır 2 Adet Jack Daniels 70 cl 3.000,00 2 Taşınır 2 Adet Jack Daniels viski 35 cl 3.000,00 1 Taşınır 1 Adet Gentlemen Jack 1 litre 7.500,00 3 Taşınır 3 Adet Ballantines viski 70 cl 6.000,00 3 Taşınır 3 Adet Ballantines viski 50 cl 3.000,00 2 Taşınır 2 Adet Ballantines viski 35 cl 2.500,00 1 Taşınır 1 Adet Chivas viski 50 cl 13.500,00 9 Taşınır 9 Adet Chicas viski regal ekstra 35 cl 5.000,00 2 Taşınır 2 Adet Chivas regal ekstra 70 cl 3.000,00 1 Taşınır 1 Adet Absolute vodka 1 litre 2.000,00 1 Taşınır 1 Adet Absolute vodka 50 cl 1.500.000,00 300 Taşınır 300 Adet Şarap Farklı marka ve çeşitlerde 3.625,00 29

Adet Taşınır 29 Adet ALKOL 29 Adet Efes Pilsen Mavi Bira 21.500,00 172

Adet Taşınır 172 Adet Alkol 172 Adet Tuborg Sarı Malt Gold (8 Koli + 12 Adet) 36.000,00 288

Adet Taşınır 288 Adet Alkol 288 Adet Tuborg Kırmızı (24 Koli) 3.000,00 24

Adet Taşınır 24 Adet Alkol 24 Adet Efes Ekstra Shot 17.500,00 140

Adet Taşınır 140 Adet Alkol 140 Adet Carslberg Denmark Bira 2.500,00 20

Adet Taşınır 20 Adet Alkol 20 Adet Efes Ekstra Yüksel Alkollü 2.500,00 20

Adet Taşınır 20 Adet Alkol 20 Adet Bremen Yüksek Alkollü Kırmızı-Siyah renk 12.000,00 96

Adet Taşınır 96 Adet Alkol 96 Adet Bremen %100 Malt 3.000,00 24

Adet Taşınır 24 Adet Alkol 24 Adet Efes Malt Sarı Kutu 12.000,00 96

Adet Taşınır 96 Adet Alkol 96 Adet Tuborg Sarı Kutu 88.000,00 22

Adet Taşınır 22 Adet Alkol 22 Adet Asmadan Kayalıtepe Şarap 1.500,00 12

Adet Taşınır 12 Adet Alkol 12 Adet Blanc Kutu Bira 3.000,00 24

Adet Taşınır 24 Adet Alkol 24 Adet Blanc Cam Şişe Bira 12.000,00 96

Adet Taşınır 96 Adet Alkol 96 Adet Tuborg Shot 9.000,00 72

Adet Taşınır 72 Adet Alkol 72 Adet Carlsberg Yeşil Kutu Bira 10.800,00 6

Adet Taşınır 6 Adet Alkol 6 Adet Black Label 1 Litrelik Viski 17.500,00 7

Adet Taşınır 7 Adet Alkol 7 Adet Chivas viski 1 litrelik 18.000,00 9

Adet Taşınır 9 Adet Alkol 9 adet Chivas viski 70'lik 3.000,00 3

Adet Taşınır 3 Adet Alkol 3 Adet Chivas viski 50'lik 5.320,00 7

Adet Taşınır 7 Adet Alkol 7 Adet Chivas viski 35'lik 3.000,00 3

Adet Taşınır 3 Adet Alkol 3 Adet Wyborowa votka 50'lik 1.800,00 1

Adet Taşınır 1 Adet Alkol 1 Adet Wyborowa 1 litrelik 4.800,00 4

Adet Taşınır 4 Adet Alkol 4 Adet Tekirdağ rakı 100'lük 11.000,00 11

Adet Taşınır 11 Adet Alkol 11 Adet Tekirdağ rakı 70'lik 2.000,00 2

Adet Taşınır 2 Adet Alkol 2 Adet Tekirdağ Göbek rakı 70'lik 5.250,00 7

Adet Taşınır 7 Adet Alkol 7 Adet Tekirdağ Göbek rakı 35'lik 1.500,00 2

Adet Taşınır 2 Adet Alkol 2 Adet Tekirdağ Altın seri rakı 3.000,00 2

Adet Taşınır 2 Adet Alkol 2 adet Beylerbeyi Mavi Rakı 1 kg 66.000,00 33

Adet Taşınır 33 Adet Alkol 33 Adet Muhtelif marka Şarap 9.000,00 6

Adet Taşınır 6 Adet Alkol 6 adet Gentleman viski 70'lik 1.000,00 10

Adet Taşınır 10 Adet Sigara 10 Adet Malbora sigara 3.000,00 2 Taşınır 2 Adet Alkol 2 Adet Beylerbeyi Teragold Rakı 1 kg

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 14:54

13/11/2026 (İİK m.114/4)