T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
Giriş: 17 Kasım 2026 - 23:50
Örnek No:54*
T.C.
KÜÇÜKÇEKMECE
İCRA DAİRESİ
2026/16147 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/16147 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|2.500,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Ofis koltuk takımı Gri - kahve , 2 si tekli, 1 i üçlü
|5.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Ofis Masa Takımı masa, çekmecelik, evrak dolabı, orta sehpa, mermer desenli, kahverengi
|5.000,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Televizyon Beko marka tahmini 106 Ekran
|10.000,00
|4
Adet
|Taşınır
|4 Adet Rakı 70'lik yeni rakı
|5.000,00
|2
Adet
|Taşınır
|2 Adet Sarı zeybek yaş üzüm 70 cl
|6.000,00
|4
Adet
|Taşınır
|4 Adet Yeni Rakı ustaların karışımı 35 cl
|18.000,00
|12
Adet
|Taşınır
|12 Adet Beylerbeyi mavi 35 cl
|1.500,00
|2
Adet
|Taşınır
|2 Adet Beylerbeyi göbek rakı 35 cl
|1.500,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Beylerbeyi göbek rakı 35 cl
|10.000,00
|4
|Taşınır
|4 Adet Smirnoff vodka 70 cl
|6.000,00
|2
|Taşınır
|2 Adet Smirnoff vodka 100 cl
|12.500,00
|5
|Taşınır
|5 Adet Bee feater Gin 70 cl
|6.000,00
|3
|Taşınır
|3 Adet Bee feater Gin 50 cl
|5.000,00
|2
|Taşınır
|2 Adet Jack Daniels 70 cl
|3.000,00
|2
|Taşınır
|2 Adet Jack Daniels viski 35 cl
|3.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Gentlemen Jack 1 litre
|7.500,00
|3
|Taşınır
|3 Adet Ballantines viski 70 cl
|6.000,00
|3
|Taşınır
|3 Adet Ballantines viski 50 cl
|3.000,00
|2
|Taşınır
|2 Adet Ballantines viski 35 cl
|2.500,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Chivas viski 50 cl
|13.500,00
|9
|Taşınır
|9 Adet Chicas viski regal ekstra 35 cl
|5.000,00
|2
|Taşınır
|2 Adet Chivas regal ekstra 70 cl
|3.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Absolute vodka 1 litre
|2.000,00
|1
|Taşınır
|1 Adet Absolute vodka 50 cl
|1.500.000,00
|300
|Taşınır
|300 Adet Şarap Farklı marka ve çeşitlerde
|3.625,00
|29
Adet
|Taşınır
|29 Adet ALKOL 29 Adet Efes Pilsen Mavi Bira
|21.500,00
|172
Adet
|Taşınır
|172 Adet Alkol 172 Adet Tuborg Sarı Malt Gold (8 Koli + 12 Adet)
|36.000,00
|288
Adet
|Taşınır
|288 Adet Alkol 288 Adet Tuborg Kırmızı (24 Koli)
|3.000,00
|24
Adet
|Taşınır
|24 Adet Alkol 24 Adet Efes Ekstra Shot
|17.500,00
|140
Adet
|Taşınır
|140 Adet Alkol 140 Adet Carslberg Denmark Bira
|2.500,00
|20
Adet
|Taşınır
|20 Adet Alkol 20 Adet Efes Ekstra Yüksel Alkollü
|2.500,00
|20
Adet
|Taşınır
|20 Adet Alkol 20 Adet Bremen Yüksek Alkollü Kırmızı-Siyah renk
|12.000,00
|96
Adet
|Taşınır
|96 Adet Alkol 96 Adet Bremen %100 Malt
|3.000,00
|24
Adet
|Taşınır
|24 Adet Alkol 24 Adet Efes Malt Sarı Kutu
|12.000,00
|96
Adet
|Taşınır
|96 Adet Alkol 96 Adet Tuborg Sarı Kutu
|88.000,00
|22
Adet
|Taşınır
|22 Adet Alkol 22 Adet Asmadan Kayalıtepe Şarap
|1.500,00
|12
Adet
|Taşınır
|12 Adet Alkol 12 Adet Blanc Kutu Bira
|3.000,00
|24
Adet
|Taşınır
|24 Adet Alkol 24 Adet Blanc Cam Şişe Bira
|12.000,00
|96
Adet
|Taşınır
|96 Adet Alkol 96 Adet Tuborg Shot
|9.000,00
|72
Adet
|Taşınır
|72 Adet Alkol 72 Adet Carlsberg Yeşil Kutu Bira
|10.800,00
|6
Adet
|Taşınır
|6 Adet Alkol 6 Adet Black Label 1 Litrelik Viski
|17.500,00
|7
Adet
|Taşınır
|7 Adet Alkol 7 Adet Chivas viski 1 litrelik
|18.000,00
|9
Adet
|Taşınır
|9 Adet Alkol 9 adet Chivas viski 70'lik
|3.000,00
|3
Adet
|Taşınır
|3 Adet Alkol 3 Adet Chivas viski 50'lik
|5.320,00
|7
Adet
|Taşınır
|7 Adet Alkol 7 Adet Chivas viski 35'lik
|3.000,00
|3
Adet
|Taşınır
|3 Adet Alkol 3 Adet Wyborowa votka 50'lik
|1.800,00
|1
Adet
|Taşınır
|1 Adet Alkol 1 Adet Wyborowa 1 litrelik
|4.800,00
|4
Adet
|Taşınır
|4 Adet Alkol 4 Adet Tekirdağ rakı 100'lük
|11.000,00
|11
Adet
|Taşınır
|11 Adet Alkol 11 Adet Tekirdağ rakı 70'lik
|2.000,00
|2
Adet
|Taşınır
|2 Adet Alkol 2 Adet Tekirdağ Göbek rakı 70'lik
|5.250,00
|7
Adet
|Taşınır
|7 Adet Alkol 7 Adet Tekirdağ Göbek rakı 35'lik
|1.500,00
|2
Adet
|Taşınır
|2 Adet Alkol 2 Adet Tekirdağ Altın seri rakı
|3.000,00
|2
Adet
|Taşınır
|2 Adet Alkol 2 adet Beylerbeyi Mavi Rakı 1 kg
|66.000,00
|33
Adet
|Taşınır
|33 Adet Alkol 33 Adet Muhtelif marka Şarap
|9.000,00
|6
Adet
|Taşınır
|6 Adet Alkol 6 adet Gentleman viski 70'lik
|1.000,00
|10
Adet
|Taşınır
|10 Adet Sigara 10 Adet Malbora sigara
|3.000,00
|2
|Taşınır
|2 Adet Alkol 2 Adet Beylerbeyi Teragold Rakı 1 kg
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 14:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/12/2026 - 14:54
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 14:54
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 14:54
13/11/2026 (İİK m.114/4)