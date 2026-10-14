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        T.C. KULA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 14 Ekim 2026 - 23:50
        T.C.
        KULA
        (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

        13/10/2026
        Sayı : 2026/27 Ort. Gid. Satış
        Konu : ilanen tebligat

        KULA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
        2026/27 Ort. Gid. Satış

        İLAN METNİ

        Memurluğumuzun 2026/27 Ortaklığın Giderilmesi Satış Dosyasında satışa konu Manisa ili, Kula ilçesi, Bey Mahallesi 191 ada 15 parsel sayılı taşınmazın kıymet takdiri bilirkişi raporunda 14/08/2026 tarihi itibariyle değeri 3.964.400,00TL; Manisa ili,Kula ilçesi, Akgün Mahallesi 213 ada 8 parsel sayılı taşınmazın kıymet takdiri bilirkişi raporunda 14/08/2026 tarihi itibariyle değeri 943.200,00TL olarak takdir edilmiştir.

        İş bu kıymet takdiri bilirkişi raporundaki değerlerin adresi tespit edilemeyen hissedar Seycan kızı 03/04/1945 doğumlu 385*****632 TC Kimlik numaralı Gülperi GÖKDUMAN'a7 gün içerisinde Kula Sulh Hukuk Mahkemesine kıymet takdirine itiraz davası açma hakkı bulunduğu ihtarıyla ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02570101