T.C. KULP SULH HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 09 Eylül 2026 - 23:50
T.C.
KULP
SULH HUKUK MAHKEMESİ
KULP
SULH HUKUK MAHKEMESİ
MAHKEME: Kulp Sulh Hukuk Mahkemesi 01/09/2026
DOSYA NO : 2026/83 Esas
İLAN
Davacı, REŞAT CENGİZ ile gaip adayı RUHİ CENGİZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan gaip adayı RUHİ CENGİZ'in gaipliği hakkında bilgisi olanların mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 01/09/2026
GAİP ADAYI
T.C KİMLİK NO : 13445024418
ADI SOYADI : RUHİ CENGİZ
BABA ADI : FAİK
ANA ADI : EMİŞ
DOĞUM TARİHİ : 01/01/1975
DOĞUM YERİ : KULP
İKAMETGAH ADRESİ : AĞAÇLI MAH. AŞAĞI BAHÇAN SK. NO:8 İÇ KAPI NO:1 KULP/DİYARBAKIR