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        T.C. KULP SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 23:50
        T.C.
        KULP
        SULH HUKUK MAHKEMESİ

        MAHKEME: Kulp Sulh Hukuk Mahkemesi 01/09/2026
        DOSYA NO : 2026/83 Esas


        İLAN


        Davacı, REŞAT CENGİZ ile gaip adayı RUHİ CENGİZ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan gaip adayı RUHİ CENGİZ'in gaipliği hakkında bilgisi olanların mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 01/09/2026


        GAİP ADAYI
        T.C KİMLİK NO : 13445024418
        ADI SOYADI : RUHİ CENGİZ
        BABA ADI : FAİK
        ANA ADI : EMİŞ
        DOĞUM TARİHİ : 01/01/1975
        DOĞUM YERİ : KULP
        İKAMETGAH ADRESİ : AĞAÇLI MAH. AŞAĞI BAHÇAN SK. NO:8 İÇ KAPI NO:1 KULP/DİYARBAKIR

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02544530