T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

1) Yukarıda evsafı yazılı vakıf taşınmazları, belirlenen muhammen bedel üzerinden; 25.12.2025 tarih Perşembe Günü saat 10:00 da Şemsi Tebrizi Mahallesi 1. Vakıf İşhanı Kat:3 Karatay/KONYA adresindeki Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nde 2886. Sayılı Kanununun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile satışı yapılacaktır. İhale saatinde ihaleye, ilk sıradaki taşınmazdan başlanacak sırasıyla ihale tamamlanacaktır. (İrtibat Telefonu: 0 332 350 87 20-21 - 0 332 353 61 99 İnternet Sitesi: www.vgm.gov.tr)

2) İhaleye katılacaklardan istenilen belgeler;

2.1) Geçici teminatın yatırıldığını gösteren banka dekontu veya teminat mektubu.

2.2) Katılımcılardan;

2.2.1) Gerçek Kişiler İçin; T.C Kimlik Numarasını içeren T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi (nüfus kayıt örneği),

2.2.2) Tüzel Kişi (Şirket) Olarak Katılacaklar İçin; Ticaret sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi,

2.2.3) Tüzel Kişi (Dernek / Kooperatif / vb.) Olarak Katılacaklar İçin; Yönetim kurulu kararı, yetki belgesi, imza sirküleri, adres bildirimi,

2.2.4) Ortak Girişimler; Ortaklık girişimi olması halinde diğer belgelere ek olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,

2.2.5) Diğer Tüzel Kişiler; Tüzel kişinin unvanı, adresi, (varsa) sicil numarası, yetkili ve yetkilerini gösteren yetkili makamlarca verilmiş yetki belgesi, imza sirküleri,

2.3) Muhtevasında geçerlilik süresi bulunan belgeler hariç diğer belgelerin, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (şirket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı, noter tasdikli sureti ve aslı İdarece görülmüştür onayı olması gerekmektedir.

2.4) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğünü belirtir yer gördü belgesi,

3) İhaleye katılmak isteyen taliplilerin, tüm belgelerini 25.12.2025 tarihi saat:10.00’a kadar ihale komisyonuna teslim edecektir.

4) Telgraf, faks veya mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.

5) İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. Maddesi gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

6) İhaleye katılmak isteyen talipliler yeri görmüş, ilan metni ve şartnamenin tüm şartlarını okumuş ve bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır.

7) İhaleye çıkarılan taşınmazların satışı ile ilgili tahakkuk edebilecek her türlü vergi, resim, harç, döner sermaye ücreti ile tapudaki ferağ işlemlerinden doğacak her türlü masraf alıcıya aittir. Satış işlemi KDV'den muaftır.

8) Geçici teminat olarak 2886 Sayılı Kanun’un 26. Maddesinde öngörülen değerler kabul edilecektir.

Geçici teminatın nakit olması durumunda Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Katılım Bankası Konya Şubesinde bulunan TR02 0021 0000 0020 0004 2000 01 numaralı İdare hesabına en geç 25.12.2025 tarihinde saat:10:00'a kadar yatırmaları gerektiği, (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzunun diğer belgelerle birlikte sunulması gerekmektedir. Teminat mektuplarının SÜRESİZ ve LİMİT İÇİ olacaktır.

9) İhalenin onaylanmasından sonra, satış ihalesi uhdesinde kalan talipli ihale kararının kendisine tebliğini izleyen 15 (ONBEŞ) gün içerisinde satın alma bedelini ve diğer masrafları (her türlü vergi + resim ve harç ödemelerini) İdaremize ve ilgili Kurumlara yatırdıktan sonra tapudan ferağ işlemi yapılacaktır.

10) Taliplinin Yasal Süresi içerisinde (15 gün), ihale bedelini ve diğer masrafları (vergi+ resim ve harçlar ödemelerini) yatırmaması halinde veya tüm bedeller yatırılmış dahi olsa, tapudan tescil işlemlerinin yasal sürenin içerisinde tamamlanmaması halinde, geçici teminatı bütçeye irad kaydedilir. Ayrıca Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince 1 (Bir) yıl süre ile tüm kamu ihalelerinden yasaklanır.

11)Satış ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Konya Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir ve temin edilebilir. İLAN OLUNUR.