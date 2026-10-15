T.C.

KULU

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLANEN TEBLİGAT



Esas No : 2026/109

Karar No : 2026/186

Karar Tarihi : 17/07/2026

Suç :Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma

Sanık Kimliği: ŞÜKRÜ BAĞSÖKEN İbrahim ve Esme oğlu, 07/03/1987 Kulu doğumlu,



Karar özeti: Sanık Şükrü Bağsöken aleyhine açılan trafik güvenliğini tehlikeye sokma davasında verilen karar gereğince; sanık hakkında verilen 7 ay 15 gün hapis cezasının TCK md.51/1 uyarınca ertelenmesine, TCK md.51/3 uyarınca sanığın takdiren 1 yıl denetime tabii tutulmasına kararı verildiği ve tebligata yarar adresi bilinmediğinden ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat kanunun 28,20 maddeleri gereğince karar özetinin Resmi Gazetede ilanen tebliği, aynı kanunun 31 maddesi uyarınca ilanın yayın tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer mahkemesi aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe ile Mahkememizin kararına karşı itiraz edilebileceği, itiraz edilmesi durumunda CMK 252/2 maddesine göre duruşma açılıp genel hükümlere göre yargılamaya devam edileceği bu şekilde süresi içinde itiraz yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği itiraz yasa yolu açık olmak üzereilanen tebliğ olunur.