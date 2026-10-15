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        T.C. KULU 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 23:50
        T.C.
        KULU
        2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
        İLANEN TEBLİGAT

        Esas No : 2026/109
        Karar No : 2026/186
        Karar Tarihi : 17/07/2026
        Suç :Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma
        Sanık Kimliği: ŞÜKRÜ BAĞSÖKEN İbrahim ve Esme oğlu, 07/03/1987 Kulu doğumlu,

        Karar özeti: Sanık Şükrü Bağsöken aleyhine açılan trafik güvenliğini tehlikeye sokma davasında verilen karar gereğince; sanık hakkında verilen 7 ay 15 gün hapis cezasının TCK md.51/1 uyarınca ertelenmesine, TCK md.51/3 uyarınca sanığın takdiren 1 yıl denetime tabii tutulmasına kararı verildiği ve tebligata yarar adresi bilinmediğinden ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat kanunun 28,20 maddeleri gereğince karar özetinin Resmi Gazetede ilanen tebliği, aynı kanunun 31 maddesi uyarınca ilanın yayın tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer mahkemesi aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe ile Mahkememizin kararına karşı itiraz edilebileceği, itiraz edilmesi durumunda CMK 252/2 maddesine göre duruşma açılıp genel hükümlere göre yargılamaya devam edileceği bu şekilde süresi içinde itiraz yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği itiraz yasa yolu açık olmak üzereilanen tebliğ olunur.
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02570159