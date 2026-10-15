T.C. KULU 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Giriş: 15 Ekim 2026 - 23:50
T.C.
KULU
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLANEN TEBLİGAT
İLANEN TEBLİGAT
Esas No : 2026/109
Karar No : 2026/186
Karar Tarihi : 17/07/2026
Suç :Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma
Sanık Kimliği: ŞÜKRÜ BAĞSÖKEN İbrahim ve Esme oğlu, 07/03/1987 Kulu doğumlu,
Suç :Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma
Sanık Kimliği: ŞÜKRÜ BAĞSÖKEN İbrahim ve Esme oğlu, 07/03/1987 Kulu doğumlu,
Karar özeti: Sanık Şükrü Bağsöken aleyhine açılan trafik güvenliğini tehlikeye sokma davasında verilen karar gereğince; sanık hakkında verilen 7 ay 15 gün hapis cezasının TCK md.51/1 uyarınca ertelenmesine, TCK md.51/3 uyarınca sanığın takdiren 1 yıl denetime tabii tutulmasına kararı verildiği ve tebligata yarar adresi bilinmediğinden ve tüm aramalara rağmen bulunamadığından ilanen tebliğine karar verilmiş olup, 7201 sayılı Tebligat kanunun 28,20 maddeleri gereğince karar özetinin Resmi Gazetede ilanen tebliği, aynı kanunun 31 maddesi uyarınca ilanın yayın tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya başka yer mahkemesi aracılığı ile gönderilecek bir dilekçe ile Mahkememizin kararına karşı itiraz edilebileceği, itiraz edilmesi durumunda CMK 252/2 maddesine göre duruşma açılıp genel hükümlere göre yargılamaya devam edileceği bu şekilde süresi içinde itiraz yoluna müracaat edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği itiraz yasa yolu açık olmak üzereilanen tebliğ olunur.