T.C. KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRALAMA İLANI

Mülkiyeti Kulu Belediyesi Tüzel Kişiliği’ne ait ilçemiz Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Meydanı 200 ada 30 Parseldeki yerin bodrum katında bulunan 95 araçlık kapalı otopark(2735 m²) ve araç yıkama yeri (106m²),Ömeranlı Mahallesi 369 ada 13 no’lu parsel üzerinde bulunan kafeterya-sosyal tesis, Yeni mahalle 51 ada 4 no’lu parsel üzerinde bulunan 5 katlı kargir bina ile arsası ve Kozanlı Mahallesi(Kalealtı) 295 ada 48 no’lu parsel üzerinde bulunan arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Başkanlık Odasında Encümen huzurunda ihale yolu ile gerçekleştirilecektir. İhaleye konu olan satış ve kiralama ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

SIRA NO MAHALLE NİTELİK ADA PARSEL ALAN (M2) MUHAMMEN BEDEL(TL) ÖDEME ŞEKLİ GEÇİCİ TEMİNAT (%10-%20) TARİH VE SAAT 1 Camikebir Mahallesi

Cumhuriyet Meydanı Kapalı otopark ve araç yıkama yeri(36 ay süreyle) 200 30 95 araçlık kapalı otopark (2735m2) , araç yıkama alanı (106m2) 324.000,00 TL Şartnamede belirtilmiştir. 65.000,00 TL 20.03.2025

11:00 2 Ömeranlı Mahallesi Kafeterya – Sosyal Tesis(36 ay süreyle) 369 13 617,97 420.000,00 TL Şartnamede belirtilmiştir. 84.000,00 TL 20.03.2025

11:05 3 Yeni Mahalle 5 katlı Kargir Bina ve Arsası (Vergi Dairesi) 51 4 518.00 25.854.486,25 TL Şartnamede belirtilmiştir. 2.586.000,00 TL 20.03.2025

11:10 4 Kozanlı Mahallesi (Kalealtı) Arsa 295 48 18.323.65 1.832.365,00 TL Şartnamede belirtilmiştir. 366.475,00 TL 20.03.2025

11:15

İhale konusu işe ait şartname Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden 100 TL bedel karşılığında mesai saatleri içinde temin edilebilir.

Kimlik Fotokopisi

Şartname Bedeli Makbuzu

Geçici Teminat

Yerleşim Yeri Belgesi

İsteklinin tüzel kişi olması halinde ihale yılı içerisinde alınmış olan tüzel kişiliği gösterir Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza sirküsü.

Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi

İdareye verilen bütün belgelerin aslı veya noter onaylı suretleri olacaktır.

4. İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.Maddesi gereğince Açık İhale Usulüne göretarihinde Perşembe günü saatda Başkanlık Odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.5. İhaleye katılmak için isteklilerin, Saat 10:30’a kadar Kulu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne kiralanacak ve satışı yapılacak olan yerler için aşağıda istenilen evraklarla birlikte başvurmaları gerekmektedirİsteklilerin ihaleye katılmak için getirmeleri gereken evraklar aşağıda belirtilmiştirBaşvuru Dilekçesi6. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespite serbesttir.İlanen duyurulur.