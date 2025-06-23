T.C.

KULU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, KEMALİYE Mahalle/Köy, 1503 Ada, 2 Parsel,

Adresi : Kemaliye Mahalle 1503 Ada 2 Parsel Kulu / KONYA

Yüzölçümü : 1.097,61 m2

İmar Durumu :İlçemiz Kemaliye Mahalle 1503 ada 2 parsel: 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal:0.60, Yençok:9.50m, TAKS:0.40, Konut Alanı olarak planlanmıştır.

Kıymeti : 4.418.270,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/07/2025 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/08/2025 - 10:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 10:30

19/06/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.