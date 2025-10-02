T.C.

KULU SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2024/391 Esas

15.09.2025



İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen GENCO İŞCAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu Türk Medeni Kanunun 32 maddesi ve devamı hükümleri gereğince ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO : 53386306396

ADI SOYADI : GENCO İŞCAN

BABA ADI : YUSUF

ANA ADI : LÜTFİYE

DOĞUM TARİHİ : 01/01/1971

DOĞUM YERİ : KULU

İKAMETGAH ADRESİ : Karacadağ Mah. Karacadağ Cad. No:24 Kulu/ KONYA