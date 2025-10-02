Habertürk
        T.C. KULU SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 03.10.2025 - 00:00
        T.C.
        KULU SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/391 Esas
        15.09.2025

        İLAN

        Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen GENCO İŞCAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu Türk Medeni Kanunun 32 maddesi ve devamı hükümleri gereğince ilanen tebliğ olunur.GAİP TC KİMLİK NO : 53386306396
        ADI SOYADI : GENCO İŞCAN
        BABA ADI : YUSUF
        ANA ADI : LÜTFİYE
        DOĞUM TARİHİ : 01/01/1971
        DOĞUM YERİ : KULU
        İKAMETGAH ADRESİ : Karacadağ Mah. Karacadağ Cad. No:24 Kulu/ KONYA

