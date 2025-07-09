T.C. KUMLUCA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. KUMLUCA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N



Dosya No : 2014/226 Esas

Karar No :2021/676 Karar



Mahkememizin 20/10/2021 tarih 2024/226 esas 2021/676 karar sayılı dosyasında Ahmet ve Hafize oğlu, 1979 Hameln doğumlu, Almanya uyruklu müşteki sanık SEYFÜSSERIA TOSCUOGLU'ın kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından yargılamasının yapıldığı,

Sanık Seyfüsseria Toscuoglu'nun Saim Sezen'e yönelik kasten yaralama suçunu işlediği sabit görülmekle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/2, 29/1, 62/1 maddeleri uyarınca neticeten 1.500,00-TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, 5271 Sayılı CMK'nın 231/5. maddesi gereğince yukarıda kurulan hükmün sanık yönünden HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi nedeni ile 5271 Sayılı CMK' nun 231/8. maddesi gereğince sanığın BEŞ YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA karar verildiği,

Sanık Seyfüsseria Toscuoglu'nun Türkeş Batuhan Sezen'e yönelik kasten yaralama suçunu işlediği sabit görülmekle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/2, 29/1, 62/1 maddeleri uyarınca neticeten 1.500,00-TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, 5271 Sayılı CMK'nın 231/5. maddesi gereğince yukarıda kurulan hükmün sanık yönünden HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verildiği, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi nedeni ile 5271 Sayılı CMK' nun 231/8. maddesi gereğince sanığın BEŞ YIL SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA karar verildiği,

Her ne kadar; müşteki sanık Seyfüsseria Toscuoglu hakkında hırsızlık suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması talebi ile mahkememizde kamu davası açılmış ise de, sanığın suç işleme kastı ile hareket etmediği kanaatine varılmakla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 223/2-c maddesi gereğince beraatine karar verildiği,

Sanık Seyfüsseria Toscuoglu'nun bildirmiş olduğu adresinde bulunmadığı, tüm aramalara rağmen kendisine ulaşılamadığı ve adresinin tespit edilemediği, yapılan yurt dışı tebligat talebinin de bila ikmal iade edildiği, bu sebeple gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla, Mahkememizin 20/10/2021 tarih 2024/226 esas 2021/676 karar sayılı gerekçeli kararının 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28/1 maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine veya Cezaevinde bulunanlar açısından Mahkememize gönderilmek üzere cezaevi müdürlüğüne verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle beraat kararı yönünden; ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ nezdinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları yönünden ise; ELMALI AĞIR CEZA MAHKEMESİ nezdinde İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere, yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve infaza verileceği ilanen tebliğ olunur.03/07/2025