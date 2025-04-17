T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/28 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Çankırı ili, Kurşunlu ilçesi, Hocahasan Köyü

MEVKİİ : Mastan

PAFTA NO :

ADA NO : 168

PARSEL NO : 6

VASFI : Arsa

YÜZÖLÇÜMÜ : 558,58

MALİKİN ADI VE SOYADI : YUSUF TAHA ATA

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/28 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.03.2025