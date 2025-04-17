T.C. KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KURŞUNLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/28 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Çankırı ili, Kurşunlu ilçesi, Hocahasan Köyü
MEVKİİ : Mastan
PAFTA NO :
ADA NO : 168
PARSEL NO : 6
VASFI : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 558,58
MALİKİN ADI VE SOYADI : YUSUF TAHA ATA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/28 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 14.03.2025