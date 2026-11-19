T.C. KURTALAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 19 Kasım 2026 - 23:50
Sayı : 2026/125 Esas 09/10/2006
Konu : İLAN TUTANAĞI
İ L A N
T.C. KURTALAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Dava konusu davacı Maliye Hazinesi Siirt İli Kurtalan İlçesi Yürekveren Köyünde bulunan 121 ada 9 parsel nolu taşınmazın maliki olan Gazi kızı Fatma Gümüş'ün gaipliğine karar verilerek taşınmazın Maliye ve Hazine adına tesciline karar verilmesi istemidir. Aşağıda kimlik bilgileri bulunan Gazi kızı Fatma Gümüş'ün hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/10/2026