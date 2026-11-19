T.C. KURTALAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 19 Kasım 2026 - 23:50
Sayı : 2026/115 Esas 09/10/2006
Konu : İLAN TUTANAĞI
İ L A N
T.C. KURTALAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Dava konusu davacı Maliye Hazinesi Siirt İli Kurtalan İlçesi Çattepe Köyünde bulunan 212 parsel nolu taşınmazın maliki olan Gogi oğlu Yusuf Gök'ün gaipliğine karar verilerek taşınmazın Maliye ve Hazine adına tesciline karar verilmesi istemidir. Aşağıda kimlik bilgileri bulunan Gogi oğlu yusuf Gök hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/10/2026