T.C. KURTALAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Giriş: 19 Kasım 2026 - 23:50
Sayı : 2026/133 Esas 09/10/2006
Konu : İLAN TUTANAĞI
İ L A N
T.C. KURTALAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Dava konusu davacı Maliye Hazinesi Siirt İli Kurtalan İlçesi Yeniköprü Köyünde bulunan 147 ada 72 parsel nolu taşınmazın maliki olan Hasan kızı Halime Yıldız'ın gaipliğine karar verilerek taşınmazın Maliye ve Hazine adına tesciline karar verilmesi istemidir. Aşağıda kimlik bilgileri bulunan Hasan kızı Halime Yıldız hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09/10/2026