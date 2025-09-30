T.C. KURTALAN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

KURTALAN

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Sayı : E.43332609-2025/382-Ceza Dava Dosyası

23.09.2025

İLAN



Mahkememizin 20/06/2025 tarih ve 2025/382 esas 2025/333 karar sayılı ilamı ile Kasım ve Güler oğlu 10/08/1972 doğumlu, Siirt İli Eruh İlçesi Payamlı Mah/Köy Nüfusuna kayıtlı Sanık Cumali ELÇİÇEK hakkında Özel Belgede Sahtecilik, Dolandırıcılık suçlarından "1-CMK 4/1 ve 225/1 maddeleri gereğince mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE, 2-Sanığın 158/1-d, 207/1, 53 maddelerine göre yargılamasının yapılması amacıyla Nöbetçi Siirt Ağır Mahkemesine dosyanın GÖNDERİLMESİNE, 3-Kararın sanık ve müştekilere TEBLİĞİNE, Dair, dosya üzerinden tensiben, karar ve içeriğine karşı kararın gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek dilekçe ile veya tutanak düzenlemek kaydı ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve hakim tarafından onaylanacak beyanla veya tutuklu / hükümlü ise bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek Siirt Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz isteminde bulunabilineceğine, itiraz dilekçesi verilmediğinde kararın kesinleşeceğine ilişkin isteme aykırı karar verildi." şeklinde karar verildiği, sanık Cumali ELÇİÇEK'e gerekçeli kararın bildirmiş olduğu adres itibariyle kendisine tebliğ edilemediği, bildirmiş olduğu herhangi bir yurt dışı adresinin bulunmadığı, yapılan kolluk araştırmasında da sanığın açık adresinin tespit edilemediği, bu nedenle gerekçeli kararın sanığa tebliğ edilme imkanının bulunmadığı anlaşılmakla;

7021 Sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesine göre ilgilinin bilgisine en emin şekilde ulaşabileceği gazetede ilanen tebliğine, Gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, hususu ilanen tebliğ olunur.